صاروخ من اليمن يعطل مباراة في تل أبيب (فيديو)

نشر موقع “إسرائيل هيوم” فيديو للحظة الإعلان عن توقف مباراة كرة السلة بين فريقي هبوعيل تل أبيب وهبوعيل القدس بعد إطلاق صاروخ من جماعة أنصار الله اليمنية.

وذكر الموقع على صفحته بمنصة إكس أن الأمن الداخلي للملعب طلب من الجماهير البقاء في أماكنهم وعدم مغادرة الملعب، وجارٍ التحقق من الإنذار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وهو السبب في تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها، كما جرى الإعلان عن تعليق الرحلات الجوية في مطار بن غوريون.