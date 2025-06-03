صورة غزة على هاتفه.. جنود الاحتلال يعتدون بوحشية على فلسطيني في الضفة (فيديو)

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي بوحشية على الشاب الفلسطيني عز الدين أبو ربيع، من مخيم الفوّار جنوب مدينة الخليل، أثناء توجهه إلى عمله في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

وقال أبو ربيع للجزيرة مباشر: “أوقف جنود الاحتلال السيارة التي كنت أستقلها برفقة مجموعة من الشباب عند حاجز على مدخل مدينة أريحا، وطلبوا هوياتنا وهواتفنا المحمولة”.

وأضاف، من داخل مستشفى الأهلي بمدينة الخليل الذي يتلقى علاجه فيه، “أثناء تفتيش هاتفي، عثروا على صور تخص غزة، فأنزلوني بعنف وانهالوا عليّ بالضرب الوحشي، حاولت أن أوضح لهم أن هذه الصور هي لمتابعة الأخبار العادية المتعلقة بغزة، لكنهم لم يقتنعوا”.

ضرب متواصل وتهديد بالقتل

وتابع “احتجزوني من الساعة الثالثة عصرًا حتى الخامسة فجرًا، وتعرّضت للضرب المتواصل باستخدام كل أدوات التعذيب، إلى جانب الشتائم والسباب وما زلت أعاني من آثار الضرب في كل أنحاء جسدي”.

وأشار أبو ربيع إلى أن الجنود هددوه بالقتل، مضيفا “شعرت حينها أن حياتي انتهت، وأن زوجتي الحامل قد تلد طفلنا من دون أب.. كان شعورًا لا يوصف”.

وختم حديثه قائلًا “حتى الآن لا أصدق أن جنود الاحتلال أفرجوا عني بعد احتجازي لساعات طويلة”.

وصعد جيش الاحتلال عدوانه على أهالي الضفة الغربية منذ بداية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، واعتقل الآلاف منهم.

وخلفت حرب الإبادة الي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أكثر من 54 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 123 ألف جريح، وأجبرت أغلب سكان القطاع على النزوح من بيوتهم إلى مخيمات الإيواء.