عشرات الشهداء والجرحى من متلقي المساعدات بمجزرة جديدة لقوات الاحتلال في رفح (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد 27 فلسطينيا جراء مجزرة للاحتلال لفلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العلم بمحافظة رفح فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت إن 27 شهيدا وأكثر من 90 مصابا بينهم حالات خطيرة جدا، وصلوا إلى المستشفيات حتى اللحظة.

إطلاق النار من الدبابات والطائرات

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، بعدما تجمع آلاف الأشخاص قرب منطقة المواصي وهم في طريقهم إلى مركز للمساعدات في جنوب القطاع.

وأشار إلى أن المواطنين كانوا قد تجمعوا منذ فجر اليوم قرب دوار العلم قرب منطقة المواصي غرب رفح، وقال إنهم كانوا في طريقهم إلى مركز المساعدات الأمريكي في رفح للحصول على مساعدات غذائية.

“لا تحترم المبادئ الإنسانية”

وبدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تديرها شركة أمن أمريكية خاصة متعاقدة مع الولايات المتحدة توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 مايو/أيار، ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.

وشوهدت نحو عشر جثث ملفوفة بأكياس بلاستيكية بيضاء، على الأرض في قسم الطوارئ بمستشفى ناصر، وتجمع مئات الفلسطينيين بعضهم من أقارب القتلى والمصابين داخل المستشفى.

وذكر شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن مئات الأشخاص تجمعوا في منطقة المواصي غرب خان يونس ثم زادت أعدادهم لتصل إلى الآلاف.

“إطلاق النار باتجاه الناس”

وقال محمد الشاعر (44 عاما) وهو نازح في منطقة المواصي إنه في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء “بدأ مئات من المواطنين يتقدمون في الطريق الساحلي المؤدي إلى مركز المساعدات الأمريكي برفح، الجيش الإسرائيلي فجأة أطلق النار في الهواء ثم بدؤوا يطلقون النار باتجاه الناس”.

وأضاف الشاعر الذي قال إنه ذهب للحصول على مساعدات غذائية، أن “طائرة مروحية وطائرات مسيرة أطلقت النار باتجاه الفلسطينيين الذين تجمعوا قبل أن يصلوا إلى مركز المساعدات”.

أما رانيا الأسطل (30 عاما) وهي تقيم مع زوجها وأطفالها الأربعة في خيمة في منطقة المواصي فقالت إنها ذهبت مع زوجها للحصول على غذاء من مركز المساعدات في رفح.

إطلاق نار كثيف

وأشارت إلى أن إطلاق النار بدأ بشكل متقطع قرابة الساعة الخامسة فجرا (الثالثة ت غ) وأضافت “كل ما تقدم الناس عند دوار العلم (يبعد نحو كيلومتر عن مركز المساعدات برفح) كانوا يطلقون النار عليهم، لكن الناس لم تهتم واندفعوا مرة واحدة وعندها أطلق الجيش نارا كثيفة”.

من جانبه ادعى الجيش الإسرائيلي، أنه أطلق، النار بعد تحرك “مشتبه فيهم نحو قواتنا متجاوزين الطرقات المحددة على بعد نصف كيلو من أحد مراكز توزيع المساعدات بغزة”.