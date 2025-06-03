“نحن خدم لكم”.. الرئيس الشرع يجري مكالمة بالفيديو مع الحجاج السوريين في مكة (شاهد)

وثّقت لقطات مصوّرة، نشرها ناشطون سوريون، أمس الاثنين، مكالمة فيديو أجراها الرئيس أحمد الشرع مع مجموعة من الحجاج السوريين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وظهر الرئيس الشرع في التسجيل وهو يشيد بتضحيات الحجاج، لا سيما من جرحى الحرب والمشاركين في تحرير سوريا، قائلا “تضحياتكم مو رح نردها بمنحة حج، تضحياتكم رح نردها بإعمار بلد آمن لكل الناس إن شاء الله”.

وأضاف “نحن إن شاء الله خدم لكم، نحاول بكل جهدنا حتى تكونوا مرتاحين وبأفضل حال”. كما طلب الرئيس من الحجاج الدعاء لسوريا وشعبها، والتقيد بالتعاليم الدينية أثناء أداء مناسك الحج.

“ادعوا للبلد هي البلد مريضة”.. الرئيس أحمد الشرع يجري اتصالا هاتفيا مع حجاج سوريين للاطمئنان عليهم pic.twitter.com/tSUzYggF2N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 2, 2025

وأعلن مدير الحج السوري محمد نور أعرج، أمس، أن جميع الحجاج السوريين البالغ عددهم 22500 حاج وحاجة قد وصلوا إلى مكة المكرمة، وأن أحد الحجاج تُوفي قبل السفر.

وقال أعرج في تصريح لوكالة الأنباء السورية إن كوادر ولجان بعثة الحج السورية وزعت الحجاج في مقار سكنهم بمناطق متعددة من مكة المكرمة وفق خطط منظمة، مشيرا إلى استمرار الجهود على مدار الساعة لتوفير أعلى مستويات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن السوريين خلال أدائهم لمناسك الحج.