هولندا.. قضايا الهجرة والهوية حاضرة في مهرجان روتردام للفيلم العربي (فيديو)

اختتم مهرجان روتردام للفيلم العربي دورته الـ 25 في هولندا، بعد 5 أيام متواصلة من احتضانه لتجمع ثقافي وفني كبير يركز على عرض القضايا المهمة عربيا، وحضورا عربيا لافتا من سفارات عربية بهولندا وشخصيات فنية وثقافية من أنحاء العالم.

وعرض المهرجان لبرنامجه الثقافي المتنوّع لأول مرة امتد لخارج صالات العرض إلى متحف (فينيكس) أكبر متحف للهجرة في أوروبا، الذي افتتحته الملكة ماكسيما -زوجة ملك هولندا- منتصف مايو/أيار.

ووصف روش عبد الفتاح، مدير المهرجان، هذه الدورة بأنها “استثنائية”، مشيرا إلى أن الافتتاح أقيم لأول مرة في دار الأوبرا بحضور 700 شخص من الجمهور الهولندي والعربي، وتم عرض أفلام قصيرة ووثائقية من إنتاج قطري والجزيرة 360.

“طريق الموت”

وقال عبد الفتاح “نطمح من خلال المهرجان إلى بناء جسر ثقافي بين العالمين العربي والهولندي”.

وشاركت منصة الجزيرة 360 بفيلمين وثائقيين أصليين ضمن المهرجان، الأول هو (طريق الموت) الذي يوثّق رحلة محفوفة بالمخاطر يخوضها المهاجرون من شرق إفريقيا إلى اليمن.

ويرصد الفيلم الثاني باسم “غزة ساوند مان” يوميات مهندس صوت في غزة، يلتقط أصوات الحرب والحياة في مدينة تعيش تحت الحصار.

وقال عواد جمعة، مسؤول المحتوى الأصلي في الجزيرة 360: “مشاركتنا تعكس التزامنا بنقل القصص التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وتسليط الضوء على قضايا الهجرة والهوية والانقسام المجتمعي.”