إجراء عقابي من الولايات المتحدة ضد فرقة “بوب فيلان” بعد هتافات ضد الجيش الإسرائيلي (فيديو)

ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرات أعضاء فرقة “بوب فيلان” (Bob Vylan) البريطانية بعد أن قادوا جمهور مهرجان “غلاستنبري” في المملكة المتحدة إلى الهتاف ضد الجيش الإسرائيلي.

وكتب نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، الاثنين، على منصة إكس “الخارجية ألغت تأشيرات أعضاء فرقة Bob Vylan في ضوء خطاباتهم التحريضية في غلاستنبري، بما في ذلك قيادتهم الجمهور لهتافات تدعو إلى الموت. الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية غير مرحَّب بهم في بلادنا”.

وأشارت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إلى أن الفرقة كانت تستعد لجولة موسيقية في الولايات المتحدة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في وقت تتبع فيه واشنطن سياسة متشددة بشأن تقييد أو إلغاء التأشيرات للأجانب المتهمين بدعم “الإرهاب” أو معاداة السامية.

وكان مغني الفرقة، بوب فيلان، قد صعد على مسرح المهرجان، السبت، هاتفا “فلسطين حرة”، وموجها الجمهور لهتاف “الموت للجيش الإسرائيلي”. وظهر خلفه على الشاشة نص يقول “الأمم المتحدة سمَّتها إبادة جماعية، والبي بي سي تسميها ‘نزاعا'”.

واستقبلت الجماهير الغفيرة التي حضرت الحفل الهتافات التي رددها فيلان لمناصرة فلسطين والتنديد بالجيش الإسرائيلي بحماسة بالغة، وراحت ترددها وراءه.

“المـ ـوت للجيش الإسرائيلي”.. مغني الراب البريطاني بوب فيلان يُشعل الحضور بهتافات مناوئة لجيش الاحتلال خلال مشاركته في مهرجان غلاستنبري الموسيقي #الجزيرة_مباشر #بريطانيا pic.twitter.com/hkJ92tciCD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 29, 2025

وقالت “سي إن إن” إن الهتافات أثارت انتقادات رسمية في بريطانيا، حيث وصف رئيس الوزراء كير ستارمر ما حدث بأنه “خطاب كراهية مروع لا يمكن تبريره”، بينما أعلنت الشرطة البريطانية أنها تراجع التسجيلات.