بالذكاء الاصطناعي.. الجزيرة مباشر تروي مأساة “فتيات العنب” (فيديو)

روت وحدة الذكاء الاصطناعي في قناة الجزيرة مباشر، قصة فتيات المنوفية اللاتي قضين في حادث مروّع أثناء توجههن للعمل بإحدى مزارع العنب في مصر مؤخرا، والذي أسفر عن مصرع 18 فتاة.

تقول الحكاية..

في صبيحة يوم جمعة لم يكن معتادًا، وبينما كان رجال قرية كفر “السنابسة” بمحافظة المنوفية يتهيؤون لأداء الصلاة، وكان النساء يُعدِدن وجبة أسبوعية دسمة تلتف حولها العائلة. كانت هناك 18 زهرة غادرن القرية إلى إحدى مزارع العنب لجمع ثماره نظير أجر قد لا يكفي ثمن شطيرة من اللحم، في مطعم شعبي بأحد أحياء العاصمة. غير أن هذا المبلغ كان يعني لهن الكثير.

استقلت 18 فتاة، أكبرهن لم يبلغ عمرها الحادية والعشرين، في حين أتمت أصغرهن الرابعة عشرة للتو، سيارة أجرة لتعبر بهن الطريق إلى موقع المزرعة.. وبينما كانت كل صبية من “صبايا العنب” مشغولة بحساب كيف ستنفق أجر العمل الزهيد أصلًا، أو محلّقة بأحلامها في سماء فرحتها المنتظرة بيوم زفافها الذي تفصلها عنه أسابيع قليلة، إذا بسائق يفقد السيطرة على شاحنته، ويتجاوز إلى الجانب الآخر من الطريق ليصطدم مباشرة بمركبتهم.

دهست الشاحنة أجساد الفتيات وأحلامهن، كما دهست سائق السيارة، وحياة عائلته التي كانت يومًا ما مستقرة.

في نهاية اليوم، لم يستقبل أهالي القرية بناتهن، بل استقبلوا ثمانية عشرة نعشًا، يحمل كل منها اسمًا مجردًا من حياة كانت يومًا تنتمي إليه.

قد تختلف الروايات بشأن المسؤول عن الحادث، هل هو سائق الشاحنة؟ هل هي حالة الطريق؟ لكن المؤكد أن هناك متهما واحدا مؤكدا وراءها.. إنه الفقر الذي دفع صبايا العنب إلى مغادرة منازلهن عند الفجر ليحصلن مع مغيب الشمس على أجر يقل عن دولارين ونصف.