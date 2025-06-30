“تسلا” تنجز أول عملية تسليم ذاتي بالكامل لعملائها وإيلون ماسك يعلق (شاهد)

أعلنت شركة “تسلا” عن إتمام أول عملية تسليم ذاتي بالكامل لسيارة من طراز “Y”، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية في عالم النقل الذكي، حيث انطلقت السيارة من مصنع الشركة ووصلت إلى منزل العميل دون أي تدخل بشري، سواء بسائق أو تحكم عن بُعد.

من المصنع إلى منزل العميل.. شركة تسلا تستعرض إتمامها أول عملية تسليم ذاتي بالكامل لسيارة من موديل Y pic.twitter.com/QYUY7ChLZP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 30, 2025

ووفق ما بثّته “تسلا” عبر مقطع فيديو مدته 30 دقيقة، فإن السيارة اجتازت بنجاح عدة مراحل من الطريق، شملت الطرق السريعة، وشوارع المدن، والأحياء السكنية، قبل أن تتوقف أمام منزل العميل ليتسلّمها ذاتيًّا.

Come hang out with us & Model Y for 30 mins Full drive in 1x speed below https://t.co/lcClc85Hsn pic.twitter.com/3Ki7StYhsA — Tesla (@Tesla) June 28, 2025

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عبر منصته إكس “أتممنا أول تسليم ذاتي بالكامل لسيارة تسلا موديل Y من المصنع إلى منزل العميل، بما في ذلك الطرق السريعة، وقبل الموعد المحدد بيوم كامل”.