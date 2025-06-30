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“تسلا” تنجز أول عملية تسليم ذاتي بالكامل لعملائها وإيلون ماسك يعلق (شاهد)

انطلقت السيارة من مصنع الشركة ووصلت إلى منزل العميل دون أي تدخل بشري (وسائل التواصل)
انطلقت السيارة من مصنع الشركة ووصلت إلى منزل العميل دون أي تدخل بشري (وسائل التواصل)
30/6/2025-|آخر تحديث: 04:21 PM (توقيت مكة)

أعلنت شركة “تسلا” عن إتمام أول عملية تسليم ذاتي بالكامل لسيارة من طراز “Y”، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية في عالم النقل الذكي، حيث انطلقت السيارة من مصنع الشركة ووصلت إلى منزل العميل دون أي تدخل بشري، سواء بسائق أو تحكم عن بُعد.

ووفق ما بثّته “تسلا” عبر مقطع فيديو مدته 30 دقيقة، فإن السيارة اجتازت بنجاح عدة مراحل من الطريق، شملت الطرق السريعة، وشوارع المدن، والأحياء السكنية، قبل أن تتوقف أمام منزل العميل ليتسلّمها ذاتيًّا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عبر منصته إكس “أتممنا أول تسليم ذاتي بالكامل لسيارة تسلا موديل Y من المصنع إلى منزل العميل، بما في ذلك الطرق السريعة، وقبل الموعد المحدد بيوم كامل”.

المصدر: الجزيرة مباشر

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