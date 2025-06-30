ناشطون هولنديون يخلّدون ذكرى أطفال غزة في ساحة ألميرا (شاهد)

نظم ناشطون هولنديون فعالية تضامنية في الساحة الرئيسية بمدينة ألميرا الهولندية، وُضعت خلالها آلاف الأحذية في إشارة إلى آلاف الضحايا الأطفال الذين استشهدوا في حرب “الإبادة الجماعية” التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتخليدا لذكراهم، من خلال قراءة أسمائهم بشكل متواصل على مدى ساعات.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، وجهت الناشطة الهولندية صوفيا رسالة إلى أطفال قطاع غزة، قالت فيها “أنا أفكر بكم كل يوم، وأشعر بالحزن لأنني لا أستطيع إيقاف الإبادة، ولكن بإذن الله ستكون فلسطين حرة قريبا، وسنلتقي في القدس الحرة”.

كما تحدثت الناشطة الهولندية الفلسطينية أنيسة بونمان، للجزيرة مباشر، قائلة “اليوم كنت هنا في ألميرا للمشاركة في قراءة أسماء الأطفال الذين قُتلوا في غزة، وكان ذلك مؤثرا للغاية بالنسبة لي”.

وأضافت “لا أستطيع تخيل بشاعة الواقع في قطاع غزة، ولا كيف يمكن للناس العيش وسط إبادة جماعية. رؤية هذا الكم الهائل من الأحذية كان مؤلما للغاية، أن ترى هذا الفراغ الكبير الذي خلفه أطفال كان من المفترض أن يكونوا بيننا، هو أمر مفجع”.

دعوات لسحب الاستثمارات من إسرائيل

وفي السياق ذاته، قالت مادو، وهي متطوعة هولندية “قراءة الأسماء اليوم كانت صعبة جدا بالنسبة لي، خصوصا أنني أم لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، ويجري من حولي”.

وطالبت مادو جميع الأهالي، وكل من لديهم أطفال خارج قطاع غزة، بأن يعملوا على دعم القضية الفلسطينية ونشر الوعي بالمعاناة التي يعيشها أهالي القطاع، وأضافت “لا أفهم لماذا لا يخرج المزيد من الأهالي ليرفعوا أصواتهم، ويقاطعوا إسرائيل، ويدعوا لسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، أو أن يفعلوا أي شيء آخر”.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 57 ألف شخص، بينهم أكثر من 18 ألف طفل.