“الشهيد الضاحك”.. ما حقيقة الصورة التي أغرقت المنصات؟

انتشرت على مواقع التواصل صورة تُظهر شهيداً فلسطينياً يبتسم بعد استشهاده في غزة، ولاقت تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث عبّر كثيرون عن تأثرهم بالمشهد وظنوا أنه حقيقي.

لكن بعد مراجعة وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر، تبيّن أن الصورة المنتشرة ليست حقيقية كما ظهرت، بل تم تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أضيفت إليها ابتسامة بشكل مصطنع.

الصورة الأصلية للشهيد نفسه نُشرت على صفحات فلسطينية في فيسبوك وتُظهر ملامح وجهه بشكل طبيعي من دون تعديل. كما ظهرت صور أخرى للشهيد من زوايا مختلفة وكلها تظهر وجه الشهيد من دون أي معالجة رقمية.

ويأتي انتشار هذه الصورة في سياق تزايد الأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يستدعي التحقق والتثبت من صحة المعلومات قبل تداولها.