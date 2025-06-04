“الضرائب وجشع التجار”.. سودانيون يعانون من ارتفاع أسعار الأضاحي (فيديو)

يستقبل السودانيون عيد الأضحى المبارك هذا العام في ظل أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة نتيجة الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي أدت إلى نزوح الملايين وتدهور الأوضاع المعيشية.

ويتمتع السودان بـ102 مليون رأس من الماشية، متحركة في مراع طبيعية، تُقدر مساحتها بـ118 مليون فدان، إضافة إلى معدل أمطار سنوي يزيد على 4 مليارات متر مكعب.

“الضرائب وجشع التجار”

وأرجع تاجر المواشي، محمد بلة، في حديثه للجزيرة مباشر، سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة الضرائب وجشع التجار، وقال إنه “يجب على الناس ألا يجعلوا من الحرب السبب الوحيد في ارتفاع أسعار الأضاحي، لأن هناك جشعا عند التجار”.

وقال إن هناك 17 ولاية سودانية غنية بالثروات ويمكن التحرك فيها بحرية لجلب الأضحية، وإن الولايات التي تشهد مواجهات بين الجيش والدعم السريع من المفترض ألا تشكل عائقا كبيرا كما يحدث حاليا.

وعن أسباب ارتفاع الأسعار أكد بلة، أن الضرائب المفروضة على الماشية في المعابر والطرق، والاشتراطات الصحية هي المسبب لذلك، وناشد المسؤولين إنشاء مراكز خاصة بالماشية لبيعها بسعر مخفض للمواطنين.

“ما في زول يقدر يشتري”

من جانبه، قال المواطن محجوب سعيد، إنه قام بجولة في سوق الأضاحي، لكنه وجد الأسعار مرتفعة جدا، وقال “بالمستوى دا ما في زول يقدر يشتري”.

وأشار إلى أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 700 ألف (250 دولارا) و750 ألف جنيه سوداني (نحو 270 دولارا) للحملان، مشيرا إلى أن الأسعار قبل العيد كانت معتدلة بشكل أكبر حيث بلغت نحو 350 ألف (نحو 125 دولارا)”.

وتسببت الحرب المتواصلة منذ أكثر من عامين في السودان في انخفاض سعر الجنيه السوداني بشكل كبير حيث وصل سعره في السوق السوداء إلى نحو 2800 جنيه للدولار.