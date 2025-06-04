القسام تواصل الهجوم على قوات الاحتلال في غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن استهداف دبابة “ميركافا” إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران بداخلها أمس الثلاثاء بالقرب من مفترق مرتجى بمنطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقالت الكتائب على منصة تلغرام، إنها رصدت هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين.

كما أعلنت كتائب القسام على تلغرام استهداف جرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفة “الياسين 105” أول أمس الاثنين في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

وتواترت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة في رفح وخان يونس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع، ما أسفر عن مقتل وجرح عديد من الجنود الإسرائيليين.

وتتزايد عمليات المقاومة الفلسطينية على الرغم من ضراوة القصف، ونشر جيش الاحتلال قوات إضافية في القطاع.

وكانت إسرائيل استأنفت العدوان على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت هجماتها منذ ذلك الحين عن أكثر من 3400 شهيد و9600 مصاب، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.