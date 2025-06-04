شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لخيمة داخل مدرسة لإيواء النازحين جنوبي غزة (فيديو)

استشهد 14 فلسطينيا صباح اليوم الأربعاء، بقصف مسيّرة إسرائيلية لخيمة داخل مدرسة لإيواء النازحين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، في وقت سابق اليوم، إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين بميناء غزة البحري غربي مدينة غزة.

قتل الجوعى

وأمس الثلاثاء، قُتل 27 شخصا، جنوب غزة عندما أطلق جنود إسرائيليون النار قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية مدعوم من الولايات المتحدة، كانوا في طريقهم إليه.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إطلاق النار، وقال إنه “من غير المقبول أن يخسر مدنيون حياتهم لمجرد أنهم يسعون إلى الحصول على غذاء، وكرر الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل فيما جرى.

“جريمة حرب”

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنّ “الهجمات الموجهة ضد مدنيين تشكل خرقا جسيما للقانون الدولي وجريمة حرب”.

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحوّل إلى أكوام من الركام، وتقول الأمم المتحدة إن كل سكان القطاع المحاصر معرّضون للمجاعة.

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد قصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عددا من الفلسطينيين، استشهدوا بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الدريملي في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت باستشهاد مواطنَين على الأقل وإصابة آخرين، بقصف قوات الاحتلال لجباليا البلد في شمال قطاع غزة، كما استهدف الاحتلال بطائرتين مسيّرتين مفخختين سطح مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت إنه جرى انتشال 3 شهداء بقصف إسرائيلي لبيت لاهيا شمالي قطاع غزة.