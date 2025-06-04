طائرات مسيرة حامت حول “مادلين”.. لحظات صعبة عاشها ناشطون على متن قارب كسر الحصار (فيديو)

قال موفد الجزيرة مباشر على قارب كسر الحصار عن غزة (مادلين) إن ركاب القارب عاشوا لحظات صعبة وسط البحر بعد أن اقتربت مسيرتان من القارب إحداهما ابتعدت والأخرى كانت في مسار القارب.

وأشار موفد الجزيرة مباشر على القارب (عمر فياض) إلى أن قائد القارب أطفأ الأضواء لمراقبة الحركة الجوية، والأجسام التي تحاول الاقتراب.

وقال موفد الجزيرة مباشر، إن قائد القارب أمر أيضا بإطفاء جميع الأضواء لأسباب أمنية، كما طلب قائد القارب من جميع الركاب ارتداء سترات النجاة.

“في إطار الحرب النفسية”

وعن هوية الطائرة قال موفد الجزيرة مباشر، إن قائد القارب، ذكر أن المسيرة التي اقتربت من القارب قد تكون تابعة لحلف شمال الأطلسي( الناتو). كما ذكر قائد القارب، أن حركة المسيرات حول القارب تأتي في إطار الحرب النفسية.

وفي وقت لاحق قال موفد الجزيرة مباشر على القارب، إن قائد القارب أكد أن إحدى المسيرتين تابعة للقوات الألمانية وتقوم بجولات استطلاعية، وقال بعد التواصل تبين إن إحدى المسيرتين تابعة للقوات الألمانية وتقوم بجولات استطلاعية فقط.

كسر الحصار

وانطلقت من ميناء كاتانيا الإيطالي، يوم الأحد، قارب جديد يتبع “تحالف أسطول الحرية” في طريقه إلى قطاع غزة وعلى متنه موفد من الجزيرة مباشر.

ووثق موفد الجزيرة مباشر اللحظات الأولى من رحلة القارب “مادلين”، ومغادرته ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية، حيث رافقت قوارب عدة القارب “مادلين” خلال الدقائق الأولى من إبحاره قبل أن يواصل رحلته نحو قطاع غزة.

ومن بين المبحرين على القارب ريما حسن عضو البرلمان الأوروبي، التي سبق أن منعتها الحكومة الإسرائيلية من دخول فلسطين، كما تشارك أيضا الناشطة السويدية المعروفة ريتا ثونبرغ.

هجوم بمسيّرات

وتعرضت سفينة تتبع “تحالف أسطول الحرية” إلى هجوم بمسيّرات، في مايو/أيار الماضي، بينما كانت تبحر في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا.

وتعرضت السفينة، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إلى أضرار نتيجة الهجوم مما أعاقها عن مواصلة رحلتها، واتهم التحالف إسرائيل باستهداف السفينة.

ويضم “تحالف أسطول الحرية” منظمات حقوقية وناشطين يرفضون الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار، ويطالبون بإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.