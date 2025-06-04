غزة تحجب ظهور محمد صلاح مع غاري لينيكر في مقابلة على بي بي سي (فيديو)

ألغت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقابلة تلفزيونية مرتقبة بين مقدم البرامج الشهير غاري لينيكر ونجم كرة القدم المصري محمد صلاح، وذلك عقب تقارير أشارت إلى مخاوف لدى الشبكة من مناقشة الحرب على غزة خلال اللقاء، حسبما ذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وكان من المقرر بث المقابلة بعد نهاية الموسم الكروي، إلا أن القرار جاء بعد مغادرة لينكر للشبكة إثر جدل حول اتهامات بمعاداة السامية، مما أثار تساؤلات حول أسباب الإلغاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الإلغاء جاء “دون سابق إنذار” ووسط مخاوف من أن محور غزة قد يطرح خلال الحوار.

ورغم إصدار “بي بي سي” بيانًا أوضحت فيه أن سبب الإلغاء يعود إلى توقيت اللقاء المرتبط بآخر ظهور للينيكر على القناة، اعتبر ناشطون وصحفيون أن القرار يعكس ازدواجية في معايير الشبكة، خاصة بعد استضافة لينكر سابقًا لاعب أرسنال الأوكراني زينيشينكو للحديث بحرية عن الحرب في أوكرانيا.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لهيئة الإذاعة البريطانية، إذ كتب أحد المدونين: “خصصوا لقاءً كاملًا عن حرب أوكرانيا، ويمنعون لقاء خوفًا من طرح سؤال عن غزة. بي بي سي تحولت إلى مجرد مزحة”.

كما وصف الصحفي ديفيد كلارك تصرف “بي بي سي” بأنه “عار على العالم”، مضيفًا: “لا يرغبون في أن يتحدث أبرز لاعب كرة قدم مسلم على وجه الأرض عن الفظائع المرتكبة بحق الفلسطينيين”.

أما الناشطة رحم ديكسن فاعتبرت أن “بي بي سي تدعم الإبادة الجماعية” من خلال قمع حرية الصحافة وإسكات الأصوات الداعمة لغزة، وقالت “عار عليكم جميعا”.