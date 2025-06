ليندسي غراهام يسخر من الناشطة غريتا ثونبرغ بسبب القارب “مادلين”.. ومنظمات أمريكية ترد

أثارت تصريحات السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، التي سخر فيها من الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ ومشاركتها في قارب “مادلين” المتجه إلى قطاع غزة، موجة من الغضب والاستنكار.

وكتب ليندسي غراهام على منصة إكس “آمل أن تكون غريتا وأصدقاؤها قادرين على السباحة”، وهو ما عدَّه ناشطون “تشجيعا ضمنيا” على مهاجمة متطوعين سلميين.

وقالت ميديا بنجامين، المؤسسة المشاركة لحركة “كود بينك” المناهضة للحروب، إن تصريح غراهام يُظهر “خسة سياسية” ويتجاهل التاريخ الدموي للاعتداءات على قوافل إنسانية، في إشارة إلى مجزرة سفينة مافي مرمرة عام 2010، التي أسفرت عن استشهاد عدد من الناشطين على أيدي القوات الإسرائيلية.

We went to Sen. Lindsey Graham’s office after his vile tweet wishing harm on Greta Thunberg and the Madleen, a ship carrying food and medicine to starving people in Gaza. Instead of engaging, his staff called the cops.

Imagine threatening a 22-year-old activist for trying to… pic.twitter.com/WKQO8Y6GVm

— Medea Benjamin (@medeabenjamin) June 3, 2025