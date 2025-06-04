مقاوم أطلق النار من كلاشينكوف وانسحب.. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل رائد احتياط (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرائد في الاحتياط ألون فركس خلال اشتباك مسلح في حي الشجاعية شمال قطاع غزة، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة في حوادث منفصلة.

وقالت هيئة البث الرسمية، اليوم الأربعاء، بعد أن أوردت الخبر “بمقتل الرائد في الاحتياط ألون فركس يرتفع عدد ضحايا جيش الدفاع منذ بداية حرب السيوف الحديدية إلى 862”.

خلال اشتباك مسلح

وأعلن جيش الاحتلال، مقتل الرائد في الاحتياط ألون فركس (27 عاما) من كيبوتس كبري، وهو مقاتل في كتيبة الاستطلاع 6646 التابعة للواء الاحتياط “شوعالي ماروم”، وذلك خلال اشتباك في حي الشجاعية بشمال قطاع غزة.

وأُصيب جندي آخر من نفس الكتيبة بجروح خطيرة، حين تسلل مقاوم فلسطيني إلى موقعهما وأطلق النار عليهما من سلاح كلاشينكوف، ثم فرّ من المكان، بحسب ما ذكرت الهيئة.

حادث أمني

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عن “حادث أمني في حي الشجاعية”، قبل أن تؤكد لاحقا مقتل الرائد وإصابة جنديين، حيث وثق مقطع فيديو، حصلت عليه الجزيرة، لحظة انتشال مروحيات جيش الاحتلال لجنوده.

وقالت إن جنديا قتل وأصيب 2 آخران، خلال اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وذلك بعد يوم من مقتل 3 جنود إسرائيليين في جباليا.

وذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن “مسيَّرة تابعة لحماس ألقت قنبلة على جنود في الحي وسط اشتباكات عنيفة مستمرة”.

وكان مراسل الجزيرة مباشر قد أفاد بوقوع “قصف مدفعي إسرائيلي وتحليق منخفض للطيران الحربي وسط أنباء عن حدث أمني في حي الشجاعية“.

هجوم بطائرة مسيّرة

وذكرت هيئة البث الرسمية، أن مسلحين هاجموا قوة من الجيش بواسطة طائرة مسيّرة ألقت قذيفة أو عبوة ناسفة.

وقالت “في حادث منفصل وقع في جباليا شمالي القطاع، هاجم مسلحون قوة من جيش الاحتلال بواسطة طائرة مسيّرة ألقت قذيفة أو عبوة ناسفة، مما أدى إلى إصابة اثنين من مقاتلي وحدة “يهلوم” بجروح بين متوسطة وخطيرة، كما أُصيب عنصر من الشاباك بجروح طفيفة”.

وأضافت “في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قُتل الشاب دافيد ليبي (19 عاما) وهو موظف مقاول يعمل لصالح وزارة الدفاع، بانفجار عبوة ناسفة قوية أثناء تشغيله جرافة ضمن طاقم لواء 401 في منطقة جباليا“.

وينشط مقاومو الفصائل الفلسطينية في التصدي لقوات الاحتلال خلال توغلها في غزة، ويهاجمون الأفراد والآليات والمعدات، كما يلتحمون مرارا مع جنود قوات الاحتلال ويوقعون خسائر في صفوفهم.