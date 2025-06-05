أستراليا تقترب من التأهل لكأس العالم بهدف متأخر في شباك اليابان (فيديو)

قاد الظهير الأيسر عزيز بهيتش أستراليا للفوز على اليابان بهدف وحيد في اللحظات الأخيرة، الخميس، ليقرب منتخب بلاده من التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ومع اقتراب الوقت من نهايته، ركض بهيتش نحو تمريرة عرضية من رايلي ماكجري واستدار ثم حولها بتسديدة إلى الشباك، مما أسعد نحو 57 ألف مشجع أسترالي، عانوا من الأداء المتواضع من جانب منتخب أستراليا.

وهذا هو الفوز الأول لأستراليا على المنتخب الياباني منذ 16 عاما، وتجرع اليابان أول خسارة منذ فبراير/شباط من العام الماضي.

وأراحت اليابان، أول منتخب يتأهل لكأس العالم، معظم لاعبيها الأساسيين ومنحت الفرصة لثلاثة لاعبين ليشاركوا للمرة الأولى، لكنها رغم ذلك سيطرت على الكرة بينما واجهت أستراليا صعوبة للدخول في أجواء المباراة.