اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

أظهرت مشاهد متداولة اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الخميس وعشية أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارات للطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيما قال جيش الاحتلال إنه هاجم أهدافا تابعة للوحدة الجوية التابعة لـ(حزب الله) في الضاحية.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن جيش الاحتلال استهدف بـ4 غارات الضاحية الجنوبية.

وقبل وقت قليل من الغارات، طلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء 4 مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل شن غارات على ما وصفه بمواقع تحت الأرض تابعة لـ(حزب الله) مخصصة لتصنيع طائرات مسيّرة، مما أدى إلى فرار ونزوح الآلاف مما تسبب في ازدحام مروري.

ولم يصدر أي تعليق من (حزب الله) بعد.

وتحذير الإخلاء الموجّه من جيش الاحتلال لسكان الضاحية الجنوبية الذي نشر عبر موقع متحدث الاحتلال على “إكس” هو الأول من نوعه منذ أكثر من شهر.