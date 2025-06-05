ترامب يرد على سؤال بشأن عدم فرض حظر سفر على المصريين (فيديو)

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسباب عدم إدراج مصر ضمن قائمة الدول التي تم الاعلان الخميس عن حظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف مواجهة التهديدات الأمنية التي تتعرض لها واشنطن.

وقال ترامب الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، “مصر بلد نتعامل معه بشكل وثيق، والحكومة به قادرة على أن تضبط الأمور، أما الدول الي شملها القرار فلا يمكنها أن تضبط الأمور”.

وأضاف ترامب “كان يجب أن يأتي هذا القرار بأقصى سرعة لأن إدارة بايدن سمحت لأشخاص سيئين جدا بالقدوم إلى بلادنا وسنخرجهم جميعا. لدينا آلاف القتلة الذين سنخرجهم”.

ووجه ترامب حديثه للمستشار الألماني قائلا “أنتم أيضا لديكم مشكلات مع أشخاص سمحتم بدخولهم وهذا ما قلته للمستشارة السابقة (أنغيلا ميركل)، ولهذا لديكم صعوبات كما هو الحال لدينا لكننا سنقوم بترحيل هؤلاء الأفراد بسرعة كبيرة”.

وأكد ترامب “لن نسمح بدخول المزيد من الأشرار إلى بلادنا”.

الدول الخاضعة لحظر كامل أو جزئي

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة، في إطار ما وصفه بأنه إجراءات “لتعزيز أمن الحدود وحماية الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية”.

ويمنع الدخول كليا على مواطني أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الإستوائية وإريتريا وهاييتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، مالم يكن لديهم تأشيرة صادرة قبل 9 يونيو/حزيران الجاري.

كما يُعلَّق دخول المهاجرين وحاملي التأشيرات المؤقتة لمواطني بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، مع بقاء الاستثناءات المقررة نافذة.

الاستثناءات المنصوص عليها

ويُستثنى من الحظر المقيمون الدائمون قانونيا في الولايات المتحدة، والمزدوجو الجنسية، والدبلوماسيون الحائزون على تأشيرات غير خاصة بالهجرة، إلى جانب الرياضيين المشاركين في بطولات دولية كبرى وأقاربهم.