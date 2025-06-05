تفاصيل كمين مركب ضد الاحتلال في جباليا وإجبار مروحية على الانسحاب

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء الخميس، تفاصيل كمين مركب ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ كمين مركب بمنطقة الخط الشرقي في محيط موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، وذلك يوم الأحد الماضي.

وفي التفاصيل، قالت القسام: “قام المُجاهدون بتدمير ناقلة جند من نوع (نمر) بقذيفة (الياسين 105) وعبوة (شواظ) وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح”.

وأضافت: “بعد تدخل قوة النجدة وانسحابها فجّر مجاهدونا عبوة شديدة الانفجار في جيب (همر) عسكري وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك مع من تبقى من أفراد قوة النجدة بالأسلحة الخفيفة، وفور هبوط طائرة مروحية من نوع (يسعور) للإخلاء تم استهدافها بالأسلحة الرشاشة وأجبروها على الانسحاب”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 3 من جنوده وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة، مساء الاثنين، في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي قُتل 862 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 420 قتلوا بمعارك في قطاع غزة.

وطبقا للمعطيات فقد أصيب 5921 جنديا منذ بداية الحرب بينهم 2687 خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام في بيان منفصل، اليوم الخميس، استهداف تحشدات قوات الاحتلال قرب مسجد “أم حبيبة” في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس بعدد من قذائف الهاون عيار “80 ملم”.

وفي إعلان آخر، قالت القسام إنها استهدفت برج جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” قرب مفترق مرتجى في منطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.