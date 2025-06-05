خطيب يوم عرفة يلهب القلوب بدعاء مؤثر لأهل فلسطين (شاهد)

دعا خطيب يوم عرفة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، اليوم الخميس، إلى الشعب الفلسطيني وبأن ينصرهم على أعدائهم، وذلك خلال خطبة يوم عرفة بمشعر عرفات.

وأكد الشيخ صالح بن حميد، وهو عضو هيئة كبار العلماء في السعودية وأستاذ جامعي، على أهمية التضامن الإسلامي، سائلاً الله أن يُصلح أحوال المسلمين ويجمع كلمتهم.

وقال خطيب يوم عرفة في دعائه “اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وتولى شأنهم، وازرع المحبة فيما بينهم”.

وظهر الشيخ صالح بن حميد متأثرا باكيا أثناء الدعاء لفلسطين، وقال “اللهم كن لإخواننا في فلسطين، وتولى شأنهم، وأشبع جائعهم، واكسِ عاريهم، وآوي طريدهم، واجبر كسيرهم، وأمن خائفهم، واكفهم شر أعدائهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، بقوتك وعزتك يا عزيز”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل -بدعم أمريكي- إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

ماذا جاء في خطبة عرفة؟

وأدى الحجاج اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة بمشعر عرفات، وقال الشيخ صالح بن حميد في خطبته “اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه فإن الله يحب المتقين وجعل العاقبة للتقوى”.

وأوضح أن التقوى هي التمسك بدين الله والعمل بشرعه خوفًا من عقابه ورجاء حسن ثوابه، وأشار إلى أن هذا الدين الذي أكمله الله في مثل هذا اليوم. وأضاف “نؤمن بأن الله قدر جميع الوقائع والحوادث وسجل جميع الكائنات في اللوح المحفوظ وشاءها وخلقها”.

وبيّن أن من الإيمان صلة الأرحام وبر الوالدين وقول الصدق وطيب اللفظ والوفاء بالعقود والعهود وحسن الأخلاق، كما أكد أن من الإيمان الصبر عند البلاء، والشكر عند النعماء، والتوبة والندم بعد المعصية والجفاء، مشددًا على أن بالإيمان تحصل النجاة والفوز بخيري الدنيا والآخرة، فالإيمان يتضمن به ربا وخالقًا ومدبرًا للكون ومتصفًا بالصفات العُلا والأسماء الحسنى.

وتابع قائلاً “شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي طاعته في أمره وتصديقه في خبره والسير على طريقته في عبادته لربه. وتقرير الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم رفع لما يكون من نزاع بين الأمة وتوحيد مصدر التلقي فيها، وفيه تتحد العبادات ولا تختلف طرائق أدائها فتسلم من البدع بعبادة الله بما لم يرد في الكتاب والسنة، وبذا يجتمع الخلق وتتألف القلوب”.

وأشار إلى أن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه وسبب لنجاته وتنظيم وقته وطريق لاستشعار العبد مراقبة ربه له، وبذلك يتدرب على القيام بالمهام والمسؤوليات وفيها طهارة للنفس. وخاطب حجاج بيت الله الحرام قائلاً “وفقكم الله لأداء مناسك الحج بما يتضمن التذكير باليوم الآخر وتعظيم الرب وأوامره على النفوس مع قبولها بالتسليم والرضا”.