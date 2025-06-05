خليل الحية: هذه تفاصيل ما حدث مع مقترح ويتكوف (فيديو)

قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، في خطاب، اليوم الخميس، إن الحركة لم ترفض المقترح الأخير من ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة، بل طالبت فقط ببعض التغييرات والتحسينات لضمان إنهاء الحرب في القطاع.

وأضاف أن الحركة مستعدة للانخراط في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار، وأن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء.

وقال الحية: “نؤكد أن الحركة لم ترفض مقترح ويتكوف الأخير ولكن قدمنا بعض الملاحظات والتحسينات من أجل ضمان أن تنتهي هذه الحرب”.

وشدد الحية على ضرورة إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وفيما يلي أبرز ما ورد في خطاب الحية: