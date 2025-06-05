خليل الحية: هذه تفاصيل ما حدث مع مقترح ويتكوف (فيديو)
5/6/2025-|آخر تحديث: 11:36 PM (توقيت مكة)
قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، في خطاب، اليوم الخميس، إن الحركة لم ترفض المقترح الأخير من ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة، بل طالبت فقط ببعض التغييرات والتحسينات لضمان إنهاء الحرب في القطاع.
وأضاف أن الحركة مستعدة للانخراط في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار، وأن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء.
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وقال الحية: “نؤكد أن الحركة لم ترفض مقترح ويتكوف الأخير ولكن قدمنا بعض الملاحظات والتحسينات من أجل ضمان أن تنتهي هذه الحرب”.
وشدد الحية على ضرورة إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وفيما يلي أبرز ما ورد في خطاب الحية:
- شعبنا الفلسطيني يضحي بكل شيء من أجل دينه ووطنه ويخوض الملحمة وحده بعد أن خذله العالم
- تتحطم المؤامرات والمكائد على صبر وثبات أهلنا في غزة
- نعلم كم يتألم أهلنا في الضفة لما يرونه في غزة وما يتعرضون له من ظلم وإجرام واستيطان وقتل وهدم للمنازل
- العدو اختار أن يكون صراعه معنا صراع وجود لذلك يسعى لاقتلاعنا من أرضنا التي هي حق لنا ولن تكون لغيرنا
- معركتنا اليوم معركة ثبات ووجود، والعدو يعمل على إنهاء وشطب وجودنا في أرضنا ويمارس التطهير العرقي في كل فلسطين
- إذا نجح العدو في مخططه بغزة فلن تتوقف جرائمه عند حدود القطاع
- حماس تقدم قادتها واحدا تلو الآخر على ذات الطريق الذي يسير فيه شعبنا
- حياتنا ليست أغلى من حياة شعبنا أو من حياة أصغر طفل فلسطيني ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه شعبنا
- نخوض مفاوضات مكثفة ونقوم بجهد متواصل مع الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق يستند إلى موقف قوي متمسك بالحقوق والمطالب الأساسية لشعبنا
- العقبة الدائمة أمام التوصل لاتفاق بغزة هي حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو الذي لا يريد وقف الحرب لدوافع شخصية وأيدولوجية
- تعاملنا بإيجابية ومرونة مع كل المقترحات التي قدمت لنا ووافقنا على معظمها منذ تجدد العدوان في مارس الماضي
- وافقنا على عرض الوسطاء في نهاية مارس الماضي بتسليم 5 أسرى والدخول في المرحلة الثانية من اتفاق يناير الماضي لكن العدو رفض
- بادرنا بتقديم رؤية الحركة المتمثلة في صفقة شاملة تفضي إلى إطلاق سرح جميع الأسرى لدى المقاومة مقابل الوقف النهائي للحرب لكن العدو رفض أيضا
- أطلقنا سراح الجندي عيدان ألكسندر في إطار المرونة واستشعار المسؤولية
- قبل أسبوعين قدم لنا مقترح أمريكي ووافقنا عليه إلا أن الاحتلال رفضه وتراجع الوسيط الأمريكي عن مقترحه
- ويتكوف قدم لنا مقترحه الأخير الأسبوع الماضي الذي يقضي بإطلاق سراح 10 أسرى و18 من الجثامين دون ضمان حقيقي بعدم العودة للقتال في اليوم التالي
- العدو يصر على أن تبقى المساعدات تحت سيطرته بالكامل وبالآلية التي صممها لعسكرة المساعدات ورفضتها المؤسسات الدولية
- العدو يرفض الانسحاب والعودة إلى ما كان عليه قبل 2 مارس الماضي
- لم نرفض مقترح ويتكوف الأخير لكننا قدمنا بعض الملاحظات لضمان أن تنتهي الحرب
- مستعدون للانخراط في جولة مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق إطلاق نار دائم
- جاهزون لتسليم الحكومة في غزة فورا لأي جهة فلسطينية
- نستهجن اكتفاء الدول بالبيانات التي لا يلقي الاحتلال لها بالا
- نهنئ أمتنا العربية والإسلامية بعيد الأضحى ونقول لهم إن غزة قدمت نفسها قربانا للأمة ودفاعا عن مقدساتها وتستحق النصرة والإسناد
- نستنكر “الفيتو” الأمريكي في مجلس الأمن ضد مشروع قانون لوقف الحرب بغزة
- نحيي إخوان الصدق في اليمن الذين يواصلون إطلاق الصواريخ رغم ما يتعرضون له
المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات