شاهد: المقاومة تستهدف جنود الاحتلال شرقي خان يونس

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد تظهر قصف مقاتليها قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

وقالت السرايا في بيان، اليوم الخميس، إن العملية جاءت بالاشتراك مع مقاتلي لواء العامودي في كتائب “شهداء الأقصى”، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل بشأن هذه العملية أو حصيلة لخسائر بشرية.

ويُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال قٌتل 862 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بينهم 420 قتلوا بمعارك في قطاع غزة.

وطبقا للمعطيات فقد أصيب 5921 جنديا منذ بداية الحرب بينهم 2687 خلال المعارك البرية في قطاع غزة.