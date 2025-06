عيد بنكهة الخوف.. تضييق غير مسبوق على أضاحي المسلمين في الهند

لا يبدو أن عيد الأضحى سيكون سهلاً هذا العام على عموم المسلمين في الهند، إذ فرضت السلطات قيودا مشددة على ذبح الأبقار والإبل، إلى جانب إجراءات صارمة طالت أسواق الحيوانات الحية في العديد من المدن، ما انعكس سلبًا على الاستعدادات الدينية والطقوس المرتبطة بهذه المناسبة الدينية وبالأخص منها شعيرة الأضحية.

ففي ولاية أوتار براديش، كبرى ولايات الهند من حيث عدد السكان، والتي تضم نحو 40 مليون مسلم، فرضت الحكومة حظرًا شاملاً على ذبح الأبقار. واستندت في ذلك على توجيهات صادرة من المكتب الأعلى لرئيس حكومة الولاية يوغي أديتياناث، التي دعت السلطات المحلية إلى مراقبة دقيقة ومنع أي خروقات لهذا القرار.

أما في ولاية ماهاراشترا، التي يعيش فيها نحو 13 مليون مسلم، فقد شددت الإدارات المحلية الإجراءات المنظمة لأسواق بيع المواشي، ما أدى إلى صعوبات في نقل الحيوانات، ومزيد من القيود على بيعها في بعض المناطق، ووصلت في بعض الأحيان حد الحظر الكامل.

ولا تقتصر هذه الإجراءات على هاتين الولايتين، إذ تشهد مناطق أخرى تدخلات أمنية وإدارية تؤثر بشكل مباشر على أجواء العيد، من بينها عمليات تفتيش ومداهمات شرطية، خلقت أجواءً من التوتر والقلق، وجعلت من الصعب على كثير من المسلمين أداء شعائرهم الدينية بحرية وطمأنينة.

وتستعد السلطات هذا العام لعيد الأضحى بتدابير أمنية مشددة، بناءً على توجيهات صارمة من رئيس حكومة أوتار براديش، يوغي أديتياناث (وهو راهب هندوسي معروف، وشخصية مثيرة للجدل بسبب تصريحاته المناهضة للمسلمين).

وخلال اجتماع عقد مؤخرًا مع كبار المسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية، شدد الحاكم يوغي على ضرورة منع أداء صلاة العيد في الطرقات، مؤكدًا أن الصلاة يجب أن تُقام حصريًا في الأماكن المخصصة لها، مضيفًا أنه لن يُسمح باستحداث أي طقوس أو تقاليد جديدة خلال العيد.

كما أعلن رئيس حكومة أوتار براديش حظر ذبح الأبقار والإبل خلال عيد الأضحى، مؤكدا أن من يخالف هذا القرار ويقوم بذبح حيوانات محظورة في إطار الشعائر الدينية، سيواجه إجراءات قانونية صارمة. كما تم تخويل الشرطة بالتدخل الفوري في حال وقوع أي انتهاك أو خلاف دون انتظار تقديم شكاوى رسمية، بما في ذلك السماح لها بدخول المنازل إذا لزم الأمر.

وشهدت عدة مناطق ذات غالبية مسلمة في الولاية انتشارًا أمنيًا واسعًا، شمل تسيير دوريات للشرطة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المسلمة، إلى جانب نشر فرق الاستجابة السريعة، وقوات شرطة براديش المسلحة، ووحدات من قوة التدخل السريع في المدن الكبرى.

وفي مقاطعة سامبال، فرضت السلطات حظرًا تامًا على ذبح الحيوانات في الأماكن العامة، في خطوة تُعد أكثر تشددًا من باقي مناطق الولاية. وأعلنت إدارة سامبال أنها اتخذت إجراءات احترازية بحق 950 شخصًا – معظمهم من المسلمين – تحسبًا لأي محاولات لإثارة الفوضى، مؤكدة أن أي إخلال بالنظام سيقابل بعقوبات صارمة.

قال وسيم تياغي، أحد سكان ولاية أوتار براديش، في تصريح للجزيرة مباشر “لا أحد يرغب في أداء الأضحية في الأماكن العامة. لو توفرت للمسلمين إمكانية الوصول إلى مسالخ مناسبة ومرافق أساسية، لما اضطروا إلى الذبح في العلن. المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، فهي أولًا لا توفر البنية التحتية المطلوبة، ثم تفرض حظرًا شاملًا على الذبح كما لو أن جميع التجهيزات الضرورية متاحة”.

ويرى خبراء أن أحد أبرز أسباب الفوضى والتوتر المتعلق بذبح الأضاحي في ولاية أوتار براديش يعود إلى ضعف البنية التحتية للمسالخ الرسمية. فرغم اقتراب عيد الأضحى، لا تزال معظم المناطق في الولاية تفتقر إلى مسالخ حكومية مجهزة بالشكل المناسب.

وتشير تقارير محلية إلى أن ما هو متاح من هذه المنشآت يعاني من سوء النظافة، وغياب المرافق الأساسية، الأمر الذي يجعلها غير مؤهلة لتلبية احتياجات السكان خلال موسم الأضاحي. ويؤكد مختصون أن هذا القصور في الخدمات يضطر بعض الأهالي إلى اللجوء إلى الذبح في أماكن غير مخصصة، ما يفتح الباب أمام التوترات، والممارسات العقابية، والاتهامات بالانتهاك.

في وقت سابق، أصدرت حكومة ولاية ماهاراشترا تعميمًا يُوجّه جميع الوكالات للثروة الحيوانية بإغلاق أسواق الماشية خلال أسبوع عيد الأضحى، وذلك بهدف منع عمليات الذبح غير القانونية. وقد شدّد التعميم على ضرورة اتخاذ أعلى درجات اليقظة، مستندًا إلى القوانين السارية في الولاية التي تحظر ذبح الأبقار.

وعلى الرغم من أن حظر ذبح الأبقار مطبق في ماهاراشترا منذ سنوات، إلا أن منتقدين اعتبروا أن القرار الأخير يتجاوز هذا الإطار، ويستهدف بشكل غير مباشر طقوس الأضحية التي يؤديها المسلمون خلال العيد. وقد قوبل هذا الإجراء بموجة من ردود الفعل الرافضة من قِبل أطراف مختلفة في المجتمع.

وفي هذا السياق، تساءل فاروق أحمد، ركن حزب المعارضة في الولاية، والذي قاد احتجاجًا في مدينة نانديد الأسبوع الماضي “من واجب الدولة منع ذبح الأبقار، لكن ما المبرر وراء إغلاق الأسواق بالكامل؟”.

وأضاف “وقف نشاط الأسواق يؤثر أيضًا على تجارة الماعز والجاموس والأغنام، ويُلحق ضررًا بالغًا بمصادر دخل المزارعين، والحمالين، والوسطاء، والسائقين، ومجتمع الجزارين، والعمال المياومين.”

وفق بيانات رسمية تضم ولاية ماهاراشترا ما يقارب 300 سوق للماشية، تُشرف على غالبيتها الوكالات للثروة الحيوانية. وتُعدّ هذه الأسواق ركيزة أساسية للمزارعين. وبينما تشكّل الماشية السلعة الأهم، تشهد الأسواق نشاطًا متزايدًا في بيع الماعز والأغنام مع اقتراب عيد الأضحى.

وبعد موجة الاستنكار الشعبي، أفادت تقارير بأن الحكومة خفّفت من حدة القرار الأولي، غير أن اقتناء الأضاحي لا يزال يواجه صعوبات كبيرة، وسط حالة من الترقب قد تستمر حتى انتهاء موسم العيد.

They cut the tongues of Gomatas so they wouldn’t cry.

13 cows, bleeding, starving, silenced were packed in a small van, on the way to slaughter.

We reached just in time.

Read this thread. Feel their pain.#SaveGomata #CowSlaughter #GauRaksha #SanatanaDharma #HinduUnity pic.twitter.com/ydDdfrOz4h

— Syam Nunna (@SyamNunna) May 25, 2025