ماذا دار في المكالمة بين ترامب وشي جين بينغ؟ وكيف أثرت في أسعار النفط والذهب؟

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مكالمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ تناولت العلاقات التجارية بين البلدين، التي توترت بشكل واضح منذ إعلان ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الخميس، أن ترامب وشي “اتفقا على إطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين”، وذلك في محاولة للحد من الخلافات القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووصف ترامب المكالمة، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، بأنها “جيدة للغاية”، مضيفا أنها “أدت إلى نتيجة إيجابية للغاية لكلا البلدين”.

وأضاف ترامب “يجب ألا يكون هناك المزيد من التساؤلات بشأن تعقيدات المنتجات من المعادن الأرضية النادرة”، وذلك في إشارة إلى سعيه لتجاوز الخلاف حول هذا الملف المهم.

وكانت الصين فرضت قيودا على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة، وهي بالغة الأهمية للصناعات التكنولوجية الأمريكية، الأمر الذي أسهم في تصعيد التوتر بين البلدين، وتبادل الاتهامات حول خرق اتفاق تجاري تم التوصل إليه في جنيف في مايو/أيار الماضي.

التركيز على التجارة

وأوضح ترامب أن المكالمة “ركزت بشكل شبه كامل على التجارة، ولم تتم مناقشة أي شيء يتعلق بروسيا وأوكرانيا أو إيران“، مضيفا أنه وشي تبادلا الدعوة لزيارة البلدين.

وأشارت “فاينانشال تايمز” إلى أن عدم تناول ملفي أوكرانيا وإيران في المحادثة بين الزعيمين يوضح أن “الولايات المتحدة والصين تحاولان فصل علاقاتهما الاقتصادية عن نقاط التوتر الجيوسياسية الأوسع”، وذلك لأهمية هذه العلاقة للجانبين.

وفي الأسبوع الماضي، اتهمت واشنطن بيجين بعدم الوفاء بوعودها بالموافقة على تصدير المعادن النادرة، ما أدى إلى نقص في إمدادات هذه المعادن يهدد بإغلاق بعض الصناعات التكنولوجية الأمريكية.

وعلى الجانب الآخر اتهمت الصين الولايات المتحدة بـ”الانتهاك الجسيم” لاتفاقية جنيف، وذلك بوقف مبيعات برامج تصميم الشرائح الأمريكية للشركات الصينية، وإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين.

وكانت الولايات المتحدة والصين توصلا في 12 مايو الماضي إلى اتفاق مشترك يقضي بتعليق جزء من الرسوم الجمركية المتبادلة وخفضها بشكل مؤقت مدة 90 يوما، بعد أن رفعتها واشنطن إلى 145%.

ارتفاع أسعار النفط

وسرعان ما تأثرت الأسواق بالاعلان عن المكالمة بين ترامب وتشي، التي تبرز توجه البلدين لحل الخلافات التجارية بينهما، بدلا من تصعيدها.

وصعدت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الخميس معوضة خسائرها في اليوم السابق.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” 85 سنتا، أو 1.3%، مسجلة 65.71 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1351 بتوقيت غرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا، أو 1.5%، إلى 63.82 دولارا للبرميل.

تراجع سعر الذهب

وفي سياق متصل قلص الذهب مكاسبه، الخميس، بعدما عزز الإعلان عن اتصال بين ترامب وشي الآمال في تخفيف محتمل للتوتر التجاري.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3377.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه في وقت سابق 0.6%.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3401.10 دولار.

والذهب ملاذ آمن خلال فترات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتميل أسعاره للارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة، وقفز نحو 29% هذا العام.