ماسك يؤيد دعوة لعزل ترامب.. ماذا حدث؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر “بخيبة الأمل” من موقف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تجاه قانون الضرائب الجديد الذي قدمه الرئيس الأمريكي إلى الكونغرس.

وتصاعد الخلاف بين ترامب وماسك إلى درجة أن الملياردير الأمريكي أعاد نشر منشور يدعو لعزل ترامب على منصة إكس الخميس، مضيفا كلمة “نعم” تعبيرا عن تأييد للمنشور.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي الخميس مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه “تفاجأ بالكلمات التي استخدمها إيلون ماسك لانتقاد قانون الضرائب، والذي سيتضمن تخفيضات ضريبية بقيمة 1.6 تريليون دولار هي الأكبر في تاريخ بلادنا”.

وأكد ترامب أن هذا القانون “يحقق إنجازات مذهلة، لاسيما للشركات الصغيرة والمواطنين الأمريكيين من أصحاب الدخل المتوسط، وكل ما نقوم به في هذا القانون غير مسبوق”.

وأوضح ترامب أن ماسك “مستاء لأننا ألغينا الإعفاءات التي كانت مخصصة للمركبات الكهربائية”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “جرد الشركات المنتجة من مكاسب كبيرة، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات مالية، وتريد معونات من الحكومة بمليارات الدولارات”.

وتابع ترامب “رفضنا المرشح الذي اقترحه ماسك لقيادة وكالة ناسا للفضاء، خاصة وأنه من مؤيدي الحزب الديمقراطي”، مضيفا أنه سيتم تعيين شخص مميز جدا لقيادة ناسا.

وأشار ترامب إلى أنه كان يفضل أن ينتقده ماسك بدلا من أن ينتقد مشروع قانون الضرائب “الكبير والجميل” الذي سيحقق تخفيضات ضريبية هائلة.

وتابع قائلا “ماسك كان معنا منذ وقت طويل وكان سعيدا بالوقوف خلف المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حتى مع وجود كدمة على عينه، وقد سألته ان كان بحاجة لمستحضرات تجميل لإخفائها، فرفض لأنه يريد أن يكون على سجيته”.

وانتقد ترامب تقرير مكتب الموازنة بالكونغرس، الذي حذر من أن قانون الضرائب سوف يسبب عجزا بمبلع 2.4 تريليون دولار في السنوات القادمة، قائلا أن “هذا المكتب يديره ديمقراطيون وهم من أشد المعارضين لما أقوم به”.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن قانون الضرائب الجديد سوف يحقق فائضا في الميزانية عبر السنوات القادمة بعد الأخذ في الحسبان الإيرادات من حصيلة الرسوم الجمركية.

وشدد ترامب على أن سياسته الاقتصادية “أدت إلى تخفيض نسبة التضخم إلى نحو 2%، وذلك بالمقارنة مع نسبة تضخم مرتفعة جدا خلال فترة حكم (الرئيس السابق) جو بايدن”، مشيرا بشكل خاص إلى انخفاض أسعار الوقود والمواد الغذائية مثل البيض الذي كانت أسعاره قد ارتفعت لحد كبير قبل تراجعها مؤخرا.

ومن جانبه سارع ماسك إلى الرد على تصريحات ترامب على منصة إكس التي يمتلكها بقوله “خطأ، لم يتم عرض هذا المشروع عليّ ولو مرة واحدة”.

وأضاف ماسك في منشوره اليوم الخميس “تم إقرار القانون في منتصف الليل بسرعة كبيرة لدرجة أن أحداً تقريباً في الكونغرس لم يتمكن حتى من قراءته”.

