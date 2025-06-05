هجمات متصاعدة للمقاومة.. قذائف الهاون والياسين تلاحق الاحتلال في غزة (فيديو)

أعلنت فصائل من المقاومة الفلسطينية عبر بيانات منفصلة، اليوم الخميس، عن عمليات عدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، استهداف تحشدات قوات الاحتلال قرب مسجد “أم حبيبة” في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس بعدد من قذائف الهاون عيار “80 ملم”.

وفي إعلان آخر، قالت القسام إنها استهدفت برج جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” قرب مفترق مرتجى في منطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب المجاهدين استهداف تجمع لقوات الاحتلال متمركز على تلة المنطار شرق مدينة غزة بقذائف الهاون من عيار “60 النظامي”.

كما بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد تظهر قصف مقاتليها قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب شرقي خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

وقالت السرايا في بيان، اليوم الخميس، إن العملية جاءت بالاشتراك مع مقاتلي لواء العامودي في كتائب “شهداء الأقصى”، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل بشأن تلك العمليات، أو حصيلة لخسائر بشرية.

ويُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال قُتل 862 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 420 قتلوا بمعارك في قطاع غزة.