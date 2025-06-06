أكسيوس: إشارة تنتظرها إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية

أكدت إسرائيل للبيت الأبيض أنها لن تقوم بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية إلا إذا أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المفاوضات مع طهران قد فشلت، وذلك وفق ما نقله موقع أكسيوس عن اثنين من المسؤولين الإسرائيليين.

وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير الخميس أن إدارة ترامب كانت قلقة في الأسابيع الأخيرة من أن إسرائيل تعد لتوجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية على الرغم من المفاوضات الجارية حاليا.

وأضاف الموقع أن ترامب حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من توجيه ضربة لإيران في الوقت الذي تجري فيه المباحثات حول برنامجها النووي.

غير أن ترامب حذر بدوره أن موقفه من طهران “قد يتغير باتصال هاتفي” إذا شعر أن المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة.

زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن

وذكر الموقع، نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين، أن تل أبيب نقلت التأكيد بعدم مهاجمة إيران أثناء المفاوضات حول برنامجها النووي لإدارة ترامب، خلال زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع الماضي، كان يضم رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس الموساد ديفيد برنياع ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.

ونقل الموقع عن مصادره أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا لنظرائهم الأمريكيين أن “إسرائيل لن تفاجيء إدارة ترامب بضربة عسكرية لإيران”.

انتظار ما سيعلنه ويتكوف

وأضافوا أنه لا يوجد منطق في القيام بعمل عسكري “إذا أمكن التوصل لحل دبلوماسي جيد”، وأنهم سينتظرون حتى يعلن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي الذي يقود المفاوضات مع طهران، أنه “لا أمل لديه في التوصل لاتفاق”.

وأشار الموقع إلى أن الإدراة الأمريكية تنتظر حاليا رد طهران على المقترحات التي قدمها ويتكوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع إنه “بينما يتدرب الجيش الإسرائيلي باستمرار على ضربة محتملة ضد إيران، فإن الولايات المتحدة ودولًا أخرى أساءت فهم الإجراءات التي اتخذها الجيش قبل الضربات ضد الحوثيين في اليمن على أنها استعدادات لضربة وشيكة ضد إيران”.

وذكر أن نتنياهو أبلغ ترامب أنه “يشك في فرص التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني”.

كما نقل الموقع عن المسؤول الإسرائيلي قوله إنه “بغض النظر عن الفجوة في المفاوضات بين الجانبين، ستقوم طهران بالجهد اللازم لمنع انهيارها”.

وأضاف أن “الأمر ربما يستغرق شهورا عديدة من المفاوضات قبل أن يقرر ترامب أنها قد فشلت”.