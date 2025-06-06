في مشهد مهيب.. أكثر من 1.6 مليون حاج يواصلون مناسك الحج برمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة (فيديو)

يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، مناسك الحج بأداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى، حيث رمى ضيوف الرحمن الجمرة الكبرى (جمرة العقبة).

كما يؤدي الحجاج شعائر يوم النحر، من ذبح الهدي، والحلق أو التقصير، والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، اكتظ المسجد الحرام بجموع الحجاج الذين توافدوا لأداء طواف الإفاضة في أجواء إيمانية وروحانية.

وكان الحجاج قد غادروا مشعر مزدلفة منتصف ليل الخميس، متجهين إلى منى لرمي جمرة العقبة، بعد أن أدوا الركن الأعظم للحج بالوقوف على صعيد عرفات، وباتوا ليلتهم في مزدلفة.

أيام التشريق

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

ونسك الحج ثلاثة هي: “حج إفراد” وفيه ينوي الحاج الحج فقط، و”حج قِران” وفيه ينوي الحاج أداء حج وعمرة معا، و”حج تمتع” وفيه يؤدي الحاج العمرة بأشهر الحج (شوال، ذي العقدة وأول 8 أيام من شهر ذي الحجة) بنية أداء الحج في موسمه.

أعداد الحجيج هذا العام

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان، أمس، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1446هـ بلغ مليونًا و673 ألفا و230، منهم مليون و506 آلاف و576 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

فيما بلغ عدد حجاج الداخل 166 ألفا و654 حاجا وحاجة من المواطنين والمقيمين.

وفي موسم العام الماضي، بلغ إجمالي أعداد الحجاج مليونًا و833 ألفا و164، بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة.