كمين محكم للمقاومة في أول أيام العيد.. مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال جراء انهيار مبنى في خان يونس فوق رؤوسهم

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال جراء كمين استهدف مبنى انهار عليهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد موقع “حدشوت بزمان” الإسرائيلي، بمقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة اثنين بجروح بالغة، جراء تعرض وحدة نخبة عسكرية لكمين معقد وانهيار مبنى مفخخ في خان يونس.

ووفق المعلومات الأولية، كانت القوة مكوّنة من نحو 12 جنديا، ويُعتقد أن المقاومة الفلسطينية كانت تتابع تحركات الوحدة مسبقا، ما أتاح لها نصب الكمين واستهداف المبنى الذي انهار على الجنود، بحسب الموقع الإسرائيلي.

وذكرت المصادر أن الجنديين المصابين بحالة حرجة يعانيان من حروق شديدة في أنحاء متفرقة من جسديهما، وجرى نقلهما إلى مستشفيين داخل إسرائيل، فيما جرى إخلاء مصابين آخرين من موقع الحادث.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن عددا من الجنود لا يزالون تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن الحدث الأمني ما زال مستمرا حتى اللحظة.

كمائن واشتباكات

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس، عن تنفيذ عمليتين في خان يونس، بالإضافة إلى تنفيذ كمين معقد شرق مخيم جباليا شمال القطاع، أسفر عن سقوط عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وذكرت القسام في بيان لها أن الكمين نُفذ، الأحد الماضي، في منطقة الخط الشرقي قرب موقع المبحوح، حيث استخدم مقاتلوها عبوات ناسفة وقذائف، واشتبكوا بالأسلحة الرشاشة مع القوات الإسرائيلية أثناء محاولتها التقدم في المنطقة.

من جانب آخر، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول خلال معارك شمال قطاع غزة يوم الاثنين الماضي، بعد استهداف عربة عسكرية من طراز “هامر” كانوا يستقلونها في منطقة جباليا، كما أُصيب اثنان من رجال الإطفاء خلال الحدث ذاته.

وتأتي هذه العمليات ضمن سياق رد الفصائل الفلسطينية المسلحة على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسط تجاهل متواصل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.