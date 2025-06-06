35 شهيدا في غزة أول أيام عيد الأضحى (فيديو)

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون، الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك إلى 35 شهيدا، وفقا لما ذكره مراسل الجزيرة مباشر في غزة.

وقصف الاحتلال بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

ونقلت الجزيرة مباشر عن مصادر طبية استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال على نقطة شحن هواتف بين خيام النازحين غرب مدينة خان يونس.

كما استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة سجن السرايا، كما استشهد شخص واحد متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق على المدينة.

واستشهد شخص في غارة للاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، في حين نفذ جيش الاحتلال عملية نسف لمبانٍ شمال المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 61 آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بعد أن أطلق النار صوب مواطنين قرب نقطة لتوزيع المساعدات غرب مدينة رفح.

وفي وقت سابق، استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على منازل في بلدة جباليا شمال القطاع، جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.