“ألف سفينة مثل مادلين”.. طارق السويدان يوجه رسالة إلى علماء الأمة (فيديو)

دعا الداعية الإسلامي طارق السويدان، إلى إطلاق حملة جريئة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ليس بقارب واحد فقط، بل عبر آلاف السفن المتزامنة.

وأكد السويدان، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن هناك قاربا واحدا حاليا (القارب مادلين) في طريقه لكسر الحصار، وأنه مبادرة شجاعة تستحق التحية والتقدير، رغم التهديدات المسبقة التي قد يتعرض لها من قصف أو اعتقال من على متنه.

وحث العلماءَ على أن يتحركوا بدورهم وينظموا سفن تضامن مع غزة، معتبرا أن تحرك العلماء هو الموقف الصحيح إذا تعثرت الحكومات، ومشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه من الممكن تحريك السفن من أماكن مثل قبرص وتركيا.

طارق السويدان يدعو العلماء إلى قيادة ألف سفينة مثل “مادلين” لكسر حصار غزة#أيام_الله pic.twitter.com/o8ObLTfYeb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 5, 2025

وشدد السويدان على أن مجرد المشاهدة من دون تحرك غير مقبولة، داعيا الأمة إلى الفعل الجريء والضغط الحقيقي على الاحتلال لكسر الحصار.

والأحد الماضي، انطلق القارب “مادلين” التابع لتحالف أسطول الحرية من ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

ويقل القارب 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، وموفد الجزيرة مباشر عمر فياض.