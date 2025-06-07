استشهاد مؤسس حركة المجاهدين الفلسطينية بقصف إسرائيلي في غزة (فيديو)

أعلنت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد أمينها العام ومؤسسها الشيخ الدكتور أسعد عطية أبو شريعة المعروف بلقب “أبو الشيخ”، إثر قصف إسرائيلي استهدف حيّ الصبرة وسط مدينة غزة، ما أسفر أيضا عن استشهاد شقيقه القيادي أحمد أبو شريعة “أبو فلسطين”، عضو الأمانة العامة ومسؤول ساحة غزة في الحركة، إلى جانب عشرات الشهداء من أفراد عائلتهما.

ونعت الحركة في بيان رسمي قائدها الراحل، واصفة إياه بأنه “أحد أعمدة الجهاد والمقاومة في فلسطين وأحد أركان المشروع الإسلامي في الأمة”، مشيرة إلى أنه قاد معارك عديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 25 عاما، وتعرض خلالها لعدة محاولات اغتيال أُصيب فيها بجراح خطيرة، لكنه واصل طريقه في المقاومة.

وأضاف البيان أن القائد أبو شريعة قدّم من أسرته خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 150 شهيدًا، بينهم زوجته وأبناؤه وإخوته وأخواته وأقارب من مختلف أفراد العائلة، إلى جانب خمسة من إخوته الذين سبق أن ارتقوا شهداء قبل الحرب الجارية.

وأشادت الحركة بالدور الفكري والتنظيمي للشيخ أبو شريعة، معتبرة أنه أسس “رافدا إسلاميا جهاديا” في فلسطين وترك بصمات في كافة ساحات المقاومة، من غزة والقدس إلى جنين وطولكرم وبيت لحم والخليل والرملة وبئر السبع.

كما نوهت الحركة إلى أن القائد الراحل كان ينادي بوحدة الأمة الإسلامية، وعمل طوال حياته على توحيد الصفوف في مواجهة “العدو الصهيوني المفسد في الأرض”، حسب تعبيرها.

وأكدت حركة المجاهدين في بيانها أن “جرائم الاغتيال التي ينفذها العدو الصهيوني الجبان لن تكسر إرادتنا ولن تثنينا عن درب الجهاد والمقاومة”، متوعدة الاحتلال بأن هذه الجريمة “لن تمر مرور الكرام”، وأنه “سيدفع أثمانا باهظة” جراء مواصلة عدوانه وارتكابه مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.