“القسام” تفجر نفقا بقوة إسرائيلية جنوب شرقي خان يونس

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تفجير نفق بقوة إسرائيلية راجلة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقالت “القسام” على منصة تلغرام “فجرنا عين نفق بقوة إسرائيلية راجلة قوامها 6 جنود في منطقة مرتجى بالقرب من الجامعة الإسلامية جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس الجمعة، وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.

وتواترت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة في رفح وخان يونس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع، ما أسفر عن مقتل وجرح عديد من الجنود الإسرائيليين.

وتتزايد عمليات المقاومة الفلسطينية على الرغم من ضراوة القصف، ونشر جيش الاحتلال قوات إضافية في القطاع.

وكانت إسرائيل استأنفت العدوان على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت هجماتها منذ ذلك الحين عن أكثر من 3400 شهيد و9600 مصاب، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.