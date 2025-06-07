المقاومة توقع قوة إسرائيلية في كمين وتشن هجمات نوعية ضد جيش الاحتلال

شنت فصائل المقاومة الفلسطينية، سلسلة عمليات ميدانية نوعية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تخللتها كمائن وتفجيرات وقصف صاروخي، وأكدت الفصائل تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عمليتين مركّزتين في شمال وجنوب القطاع.

وأفادت في بيان نُشر عبر قناتها على “تلغرام”، أنها تمكنت من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم داخل أحد المنازل في منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا، بعد أن تحصنت تلك القوة داخله خلال توغل لها في المنطقة.

وأوضحت أن مقاتليها فجّروا عبوات ناسفة وهندسية معكوسة، وأطلقوا قذائف مباشرة نحو القوة المستهدفة، ما أدى إلى إصابات مؤكدة في صفوفها.

وفي عملية ثانية نُفّذت بالتزامن، أكدت السرايا أنها قصفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط منطقة السطر الشرقي شمال شرق مدينة خان يونس، مستخدمة قذائف هاون عيار 60 ملم. وأشارت إلى أن القصف أسفر عن تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة.

وأكدت سرايا القدس أن عملياتها تأتي في سياق الرد على “توغل قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة واستمرار الجرائم المرتكبة بحق المدنيين”، متعهدة بمواصلة المقاومة ضد العدوان الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن استهداف تحشدات للجيش الإسرائيلي شمالي مدينة بيت لاهيا.

وذكرت الكتائب، في بيان صحفي اليوم السبت، أن مقاتليها أطلقوا صاروخين من طراز (107 ملم) باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاستهداف يأتي “ضمن الرد المستمر على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق أبناء شعبنا”.

وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أسابيع تصعيدا ميدانيا عنيفا، في ظل توغل قوات الاحتلال في شمال وجنوب القطاع، حيث تدور مواجهات واشتباكات متواصلة مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تؤكد تكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد.