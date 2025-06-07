الناشطة “ياسمين” من على متن القارب “مادلين”: أعتذر لغزة عن إرسال حكومة بلادي السلاح إلى إسرائيل (فيديو)

أدانت الناشطة الحقوقية الألمانية عضو لجنة ائتلاف “أسطول الحرية” ياسمين آجار، حكومة بلادها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.

وقالت ياسمين آجار، في رسالة عبر الجزيرة مباشر من على متن القارب مادلين المتواجد حاليا بالقرب من السواحل المصرية، إلى الفلسطينيين في غزة “بصفتي مواطنة ألمانية، أعتذر عن إرسال حكومتي السلاح إلى من يدمّركم بدل أن تمدّ لكم يد المساعدة. نحن لا نخاف إسرائيل، نحن جئنا لنتضامن معكم”.

وأضافت “القائمون على المبادرة يحاولون إيصال مساعدات إنسانية، ويسعون لفتح ممرات إنسانية لفائدة سكان غزة المحاصر. سنصل إليكم يوم الاثنين”.

وكانت الجزيرة مباشر قد نقلت في وقت سابق، بثا حيا من على متن القارب مادلين، الذي انطلق قبل أيام من سواحل إيطاليا نحو قطاع غزة، إذ أقام المتضامنون على متنه حوارا مباشرا عبر الأقمار الصناعية والاتصالات الهاتفية مع مجموعة من الصحفيين والنشطاء من داخل غزة، في تجربة رمزية لكسر العزلة ونسج جسور التواصل في وجه الحصار الممتد منذ سنوات.

وتحمل سفينة “مادلين” وفق بيان ائتلاف أسطول الحرية إمدادات طبية والدقيق والأرز وحليب الأطفال والحفاضات، ومنتجات النظافة النسائية ومجموعات تحلية المياه، والعكازات والأطراف الاصطناعية للأطفال.

وانطلق القارب “مادلين” التابع لتحالف أسطول الحرية، الأحد الماضي، من ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.