توم كروز يفقد الوعي أثناء التصوير ويدخل غينيس بملحمة نارية في “مهمة مستحيلة” (شاهد)

حصل النجم الأمريكي توم كروز على لقب جديد من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن أكبر عدد من القفزات المظلية المحترقة الي قام بها شخص واحد، في أحد مشاهد فيلمه الجديد “مهمة مستحيلة – الحساب الأخير”.

ويحمل كروز أيضا الرقم القياسي للممثل صاحب أكبر عدد من الأفلام المتتالية التي بلغت إيراداتها 100 مليون دولار من موسوعة غينيس.

16 قفزة بمظلة محترقة

وذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، الجمعة، أنه أثناء تصوير الفيلم، قفز كروز (62 عاما) من طائرة هليكوبتر 16 مرة وهو مربوط بمظلة مشبعة بالوقود ومشتعلة، وكان عليه في كل مرة أن يقطع المظلة المحترقة قبل أن يفتح مظلة أخرى سليمة.

“جرأة كروز الكبيرة”

وأضافت الصحيفة أن رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية كريج جلينداي قال إن “توم كروز لم يلعب فقط دور أبطال أفلام الحركة، بل هو بطل حركة”.

وأضاف جلينداي “يشرفنا الاعتراف بجرأة كروز الكبيرة بهذا اللقب الجديد من موسوعة غينيس للأرقام القياسية”.

فقد الوعي أثناء التصوير

وكان كروز قد تحدَّث في مقابلة مع مجلة “إمباير” عن أخطار تصوير هذا المشهد، قائلا “عندما تُخرج وجهك من الطائرة، وتتجاوز سرعتها 120 إلى 130 ميلا في الساعة، لن يكن بمقدورك الحصول على الأكسجين”.

وأضاف أنه كان عليه تدريب نفسه على التنفس، موضحا أنه أحيانا فقد الوعي أثناء التصوير.

وتم تصوير المشهد في جنوب إفريقيا، حيث قفز كروز من طائرة هليكوبتر من ارتفاع نحو 7500 قدم.