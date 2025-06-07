“لا نملك لغزة إلا الدعاء”.. هكذا رد الدكتور طارق السويدان على هذه العبارة (فيديو)

قال الداعية الإسلامي طارق السويدان، إنّ الادعاء بأن المسلمين “لا يملكون سوى الدعاء” لإخوانهم في غزة، غير صحيح ويمثل “كلام العاجزين”.

وأكّد السويدان، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن أولى الواجبات هي إكبار المجاهدين الأبطال في غزة وفلسطين الذين لولا تضحياتهم لأثمت الأمة كلها، مضيفا أنّ على المسلمين في كل مكان أن يدعموا قضية القدس بالحركة والجهاد.

وأضاف “معظم الناس يقدرون أن يكتبوا، ويتبرعوا بالمال، ويقاطعوا من يدعم الاحتلال. من يقول إنّه لا يملك إلا الدعاء يخادع نفسه”.

ضرورة المقاطعة

وحثّ السويدان على تبنّي خيار المقاطعة الاقتصادية للشركات الداعمة لإسرائيل، مؤكدا أنّ “لا أحد يستطيع الادعاء بأنّ المقاطعة خارج قدرته”.

كما شدّد على أنّ تحويل الأموال إلى غزة لا يزال ممكنا رغم الحصار، مضيفا أنه يعرف كثيرين يوصلون تبرعاتهم إلى الداخل.

وختم السويدان بالقول إنّ الله وحده يملك الحكم على من يعجز فعلا عن تقديم شيء سوى الدعاء، لكن “من يملك وسعا ولا يفعل، مأمورٌ شرعا بأن يقدم ما يستطيع”.