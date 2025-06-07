من وسط البحر إلى قلب الحصار.. حوار بين نشطاء “مادلين” وأهالي غزة عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

في لحظة إنسانية نادرة ومؤثرة، نقلت قناة الجزيرة مباشر بثا حيا من على متن القارب مادلين، الذي انطلق قبل أيام من سواحل إيطاليا نحو قطاع غزة، إذ أقام المتضامنون على متنه حوارا مباشرا عبر الأقمار الصناعية والاتصالات الهاتفية مع مجموعة من الصحفيين والنشطاء من داخل غزة، في تجربة رمزية لكسر العزلة ونسج جسور التواصل في وجه الحصار الممتد منذ سنوات.

حوار على موجات الأمل

افتتح البث بموفد الجزيرة مباشر على متن القارب، ومراسل الجزيرة مباشر على الأرض في غزة، في لقاء افتراضي بين عالمين؛ بين البحر المحاط بمخاطر الحصار، وغزة المحاصرة منذ أكثر من 600 يوم تحت نيران العدوان.

بدأت الناشطة الألمانية ياسمين الحديث بكلمات اعتذار مؤثرة قالت فيها “بصفتي مواطنة ألمانية، أعتذر عن إرسال حكومتي السلاح إلى من يدمّركم بدل أن تمدّ لكم يد المساعدة. نحن لا نخاف إسرائيل، نحن جئنا لنتضامن معكم، وسنصل إليكم يوم الاثنين”.

أما الناشطة غريتا ثونبرغ من السويد، فقد أبدت شعورا بالغضب تجاه حكومات الغرب، قائلة “أعتذر نيابة عن المجتمع الدولي الذي يصمت على إبادة جماعية حقيقية. نريد أن نحمل المعونات، ونأتيكم وجها لوجه”.

اتصال أب بابنه من غزة

وفي مشهد إنساني مؤثر، أتيح لأحد المشاركين الفلسطينيين، وهو مقيم في الخارج ويحمل جواز سفر مؤقت، فرصة الحديث إلى ابنه في غزة عبر الهواء مباشرة، حيث أجهش بالصوت متأثرا، مشيرا إلى عجزه عن العودة بسبب القيود المفروضة على السفر، قائلا “أنا من غزة. أولادي في الأردن ولم أتمكن من رؤيتهم منذ سنوات. اليوم، عبر هذا البث، أتمكن من الحديث معهم”.

رسائل من القلب إلى غزة

دييغو، أحد منظمي الرحلة وأبرز نشطائها، وجّه رسالة قوية إلى أهل القطاع “اعلموا أنكم لستم وحدكم. العالم بدأ يفيق. مئات الآلاف يتظاهرون ويقاطعون ويحتجون لأجلكم. نعدكم أن نواصل هذا النضال حتى تتحرر فلسطين من النهر إلى البحر”.

وأضاف “كنت أحاول دخول غزة منذ سنوات عبر مصر، عبر المعابر، لكنني لم أفلح. اليوم، أشعر أنني أقرب إليكم من أي وقت مضى”.

باسكال، الناشط الفرنسي، اختتم مداخلات النشطاء برسالة تضامن أكد فيها أن ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة هو مأساة يراها العالم، قائلا “في فرنسا، نتحدث عنكم. ما يحدث في غزة لا يمكن تجاهله، وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤولياتنا”.

صوت غزة: أنتم لستم وحدكم

من قلب غزة، كانت الكلمات الأخيرة للكاتب والصحفي الدكتور ثابت العمور، الذي قدّم شكره العميق لكل من خاطر وعبر البحر من أجل أن يقول “نحن معكم”، قائلا “أنتم تثبّتون صدورنا، وتمنحوننا شعورا بأن العالم لم يخذلنا. هذه الرحلة ليست مجرد سفينة، بل كسر رمزي لحصار طويل، وصرخة في وجه الصمت الدولي”.

وأضاف العمور “منذ أكثر من 600 يوم، يعيش أكثر من 2.3 مليون إنسان في ظروف إبادة حقيقية، كما أقرتها محاكم دولية، لكن اليوم نشعر أن صوتنا قد وصل”.

وانطلق القارب “مادلين” التابع لتحالف أسطول الحرية، الأحد الماضي، من ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

ويحمل القارب على متنه 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.