إيران: اخترقنا العمق الأمني الإسرائيلي وحصلنا على معلومات استخباراتية مهمة

أعلن وزير الأمن الإيراني حجة الاسلام إسماعيل خطيب أن بلاده تمكنت من تنفيذ “عملية استخباراتية واسعة وشاملة ومعقدة” ضد إسرائيل.

وأضاف الوزير في تصريحات نقتها وكالة (إيرنا) الإيرانية، اليوم الأحد، أن إيران حصلت خلال العملية على ما وصفه بـ”كنز من المعلومات الاستراتيجية والعملياتية”، تتضمن وثائق حساسة حول منشآت نووية وعلاقات إسرائيل الدولية، على حد وصفه.

وقال خطيب، إن “القوات الاستخباراتية التابعة لوزارة الأمن الإيرانية نجحت، بعون الله، في الوصول إلى كمية ضخمة من الوثائق والمعلومات الحيوية التي تعود للكيان الصهيوني، وجرى نقلها بأمان إلى داخل البلاد”.

وأوضح الوزير الإيراني أن ” الوثائق التي جرى الحصول عليها تتضمن معلومات نووية دقيقة، إضافة إلى بيانات تتعلق بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى”، مشيرًا إلى أن تلك البيانات “تعزز القوة الهجومية لإيران”.

ورغم تحفظه على الكشف عن الأساليب التي استُخدمت في نقل الوثائق إلى داخل إيران، شدد خطيب على أن طريقة النقل “ليست أقل أهمية من الوثائق نفسها”، مؤكدًا أن الحفاظ على سرية تفاصيل العملية لا يزال ضروريًا في هذه المرحلة، لكنه وعد بنشر الوثائق في وقت قريب.

ووصف الوزير العملية بأنها “حدث استخباراتي كبير جدا”، مضيفًا “ما حصلنا عليه لا يمكن اختزاله بآلاف الوثائق فحسب، بل هو كنز معلوماتي علمي واستراتيجي في غاية الأهمية”.

وأشار إلى أن العملية بدأت باختراق واستقطاب المصادر، ثم توسيع نطاق الوصول إليها، حتى أمكن تنفيذ المرحلة النهائية بنجاح، على حد قوله.

وفي حين لم يصدر أي رد رسمي من جانب إسرائيل، نقلت وكالة (أسوشيتد برس) أن تل أبيب لم تعترف حتى الآن بأي خرق أمني من هذا النوع.

ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن السلطات الإسرائيلية سبق أن اعتقلت مواطنين إسرائيليين بتهمة التخابر لصالح إيران، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين، خصوصًا في ظل الحرب الجارية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت الوكالة أن إيران قد تواجه هذا الأسبوع إدانة محتملة من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب استمرار الخلافات حول طبيعة برنامجها النووي، وسط تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة بعد خمس جولات تفاوض لم تحقق اختراقًا.