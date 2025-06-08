“البركة” الجزائرية توزع 3 آلاف كيلوغرام من لحوم الأضاحي على النازحين في غزة

رغم الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة، نجحت جمعية البركة الجزائرية في تجهيز أكثر من 3 آلاف كيلوغرام من لحوم الأضاحي لتوزيعها على النازحين في مدينة غزة.

وقال رأفت جنينة، المتحدث باسم جمعية البركة الجزائرية، للجزيرة مباشر، إنهم واجهوا صعوبات بالغة في تجهيز هذه الكمية من الأضاحي، إذ عملوا أكثر من 3 أشهر لتوفير هذه المواشي مع دخول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف “نتوجه اليوم لمركز إيواء مدرسة الصباح شرقي حي التفاح، بمدينة غزة، ونحن مصرّون على إرسال رسالة من قلب الدمار والحصار مُفادها أننا نعمل بكل جهودنا تحت الخطر لإيصال هذه اللحوم إلى النازحين”.

وفي مدرسة الصباح الواقعة شرقي مدينة غزة، قال أبو معاذ، مدير مركز الإيواء في المدرسة عن المبادرة، للجزيرة مباشر “من 14 شهر لم يدخل علينا فتات من اللحمة، والنازحون فوجئوا وفرحوا لأن هناك جمعية توزع عليهم اللحم.. ونحن نشكرهم”.

وعبرت إحدى النازحات في مدرسة الصباح عن سعادتها بتلقي كمية من اللحم في العيد بعد أشهر من الحرمان بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق.