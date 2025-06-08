تصعيد غير مسبوق.. مواجهة بين حاكم كاليفورنيا وترامب والحرس الوطني ينتشر في لوس أنجلوس (فيديو)

تصاعد الخلاف بين حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جيفين نيوسوم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن قرر الأخير نشر ألفين من قوات حرس الحدود في مدينة لوس أنجلوس، أكبر مدن كاليفورنيا، لمواجهة احتجاجات على عمليات اعتقال وترحيل للمهاجرين.

وقال البيت الأبيض في بيان مساء السبت إن ترامب وقع مذكرة رئاسية لنشر قوات الحرس الوطني “لمعالجة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم”.

وأوضح توم هومان، المسؤول عن حدود الولايات المتحدة في إدارة ترامب، والملقب بقيصر الحدود، لقناة فوكس نيوز، أن قرار نشر الحرس الوطني يسري في لوس أنجلوس بدءا من أمس السبت.

وذكر وزير الدفاع بيت هيجسيث أن وزارة الدفاع (البنتاغون) مستعدة لتعبئة قوات في الخدمة “إذا استمر العنف” في لوس أنجلوس، مضيفا أن مشاة البحرية في قاعدة كامب بندلتون القريبة “على أهبة الاستعداد”.

“يريدون الاستعراض”

ومن جانبه وصف حاكم ولاية كاليفورنيا في منشور على موقع إكس القرار بأنه “تحريض متعمد”، مضيفا أن ترامب قرر نشر الحرس الوطني “ليس بسبب وجود قصور في إنفاذ القانون، لكن لأنهم يريدون الاستعراض”.

وأضاف “لا تستخدموا العنف أبدا، عبروا عن رأيكم بطريقة سلمية”.

The federal government is taking over the California National Guard and deploying 2,000 soldiers in Los Angeles — not because there is a shortage of law enforcement, but because they want a spectacle. Don't give them one. Never use violence. Speak out peacefully. — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 8, 2025

وقال نيوسوم في منشور آخر “بينما تقوم الحكومة الفدرالية بحملات تفتيش فوضوية للهجرة في جميع أنحاء البلاد، تنشر الولاية المزيد من عناصر شرطة الطرق السريعة للحفاظ على الأمن والنظام”.

وأكد أن الحكومة الفدرالية “تنشر الفوضى بحثا عن مبرر للتصعيد”، مشددا على أن “هذه ليست طريقة التصرف في دولة متحضرة”.

اشتباكات مع الأمن

واشتبك أفراد أمن أمس السبت مع المحتجين في منطقة باراماونت في جنوب شرق لوس أنجلوس، حيث شوهد بعض المحتجين وهم يلوحون بعلم المكسيك وغطى بعضهم أفواههم بأقنعة تنفس.

وشارك نحو 60 في احتجاج ثان في وسط لوس أنجلوس مساء أمس السبت وهتفوا بشعارات منها ما يطالب برحيل موظفي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعنيين بتطبيق قرارات على المهاجرين وتنفيذ المداهمات.

Live right now ICE Raid Protest from the streets of Compton Los Angeles California USA National Guard is on the way, pic.twitter.com/ALknzX9CJ2 — Gary FrostGermanotta (@frostygary) June 8, 2025

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال أنه إذا لم يتمكن نيوسوم وكارين باس، رئيسة بلدية لوس أنجلوس، من القيام بعملهما “فإن الحكومة الفدرالية ستتحرك لحل مشكلة الشغب وعمليات النهب كما يجب أن تحل”.

وتشير بيانات التعداد السكاني إلى أن جزءا كبيرا من السكان في لوس أنجلوس، التي يديرها الديمقراطيون، من أصول لاتينية ومولودون في الخارج، مما يضعها في مواجهة مع خطط ترامب لترحيل ملايين المهاجرين المقيمين بشكل غير نظامي.