تصعيد غير مسبوق.. مواجهة بين حاكم كاليفورنيا وترامب والحرس الوطني ينتشر في لوس أنجلوس (فيديو)

تصاعد الخلاف بين حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جيفين نيوسوم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن قرر الأخير نشر ألفين من قوات حرس الحدود في مدينة لوس أنجلوس، أكبر مدن كاليفورنيا، لمواجهة احتجاجات على عمليات اعتقال وترحيل للمهاجرين.

وقال البيت الأبيض في بيان مساء السبت إن ترامب وقع مذكرة رئاسية لنشر قوات الحرس الوطني “لمعالجة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم”.

وأوضح توم هومان، المسؤول عن حدود الولايات المتحدة في إدارة ترامب، والملقب بقيصر الحدود، لقناة فوكس نيوز، أن قرار نشر الحرس الوطني يسري في لوس أنجلوس بدءا من أمس السبت.

وذكر وزير الدفاع بيت هيجسيث أن وزارة الدفاع (البنتاغون) مستعدة لتعبئة قوات في الخدمة “إذا استمر العنف” في لوس أنجلوس، مضيفا أن مشاة البحرية في قاعدة كامب بندلتون القريبة “على أهبة الاستعداد”.

ومن جانبه وصف حاكم ولاية كاليفورنيا في منشور على موقع إكس القرار بأنه “تحريض متعمد”، مضيفا أن ترامب قرر نشر الحرس الوطني “ليس بسبب وجود قصور في إنفاذ القانون، لكن لأنهم يريدون الاستعراض”.

وأضاف “لا تستخدموا العنف أبدا، عبروا عن رأيكم بطريقة سلمية”.

The federal government is taking over the California National Guard and deploying 2,000 soldiers in Los Angeles — not because there is a shortage of law enforcement, but because they want a spectacle.

Don't give them one.

Never use violence. Speak out peacefully.

— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 8, 2025