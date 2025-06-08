حرب “استنزاف” وتكتيكات جديدة.. حماس تتحدث عن “وهم النصر” ونهاية نتنياهو

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أن المقاومة الفلسطينية تخوض حرب استنزاف ضدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًّا على “الإبادة” المتواصلة للمدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مقاتليها “يفاجئون العدو يوميا بتكتيكات ميدانية متجددة”.

وقالت الحركة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، إن تصعيد الاحتلال لعمليته العسكرية لا يزيده إلا خسائر، ويدفع بأسراه نحو المجهول، مضيفةً أنه لا سبيل إلى الحل إلا عبر صفقة تبادل شاملة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب البيان.

“وهم النصر”

وسخرت الحركة من تصريحات نتنياهو عن “النصر المطلق”، واصفةً إياها بـ”الوهم الذي يضلل جمهوره”، مؤكدة أن الحرب التي أرادها بلا نهاية تحوّلت إلى “عبء يومي سيؤدي إلى نهايته السياسية والشخصية”، بعد فشل وهم “الحسم السريع”.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، الأحد، قتل خلال الأيام الثلاثة الماضية، 7 عسكريين وأصيب أكثر من 10 آخرين، بينهم إصابات خطيرة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأعداد الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.