حريق غامض بمعبد يهودي في القدس وصليب مرسوم يثير التساؤلات (شاهد)

اندلع فجر اليوم الأحد، حريق داخل كنيس “أور حبيب” التابع للحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يتسحاق يوسف، في حي سنهدريا بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الحريق أدى إلى وقوع أضرار في محتويات الكنيس، من بينها احتراق كرسي الحاخام، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأظهرت مشاهد مصوّرة اندلاع الحريق فجرًا، مع ملاحظة رسم صليب على جدار منزل مجاور للكنيس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقًا في الحادث، وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ إن النيران انتشرت من مصدر اشتعال في السقف العازل للصوت داخل المبنى.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ وصفه للحادث بأنه “عمل مُقزز”، وقال “إن حرق الكتب المقدسة، ورسم الصلبان، ومحاولة حرق مخطوطات التوراة، أعمال تمسّ جوهر القيم الدينية والإنسانية”.

מגנה בכל תוקף את חילול בית הכנסת "אור חביב" בו מתפלל הרב יצחק יוסף. מצפה מהמשטרה למצוא במהירות את האשמים ולמצות איתם את הדין במלוא החומרה — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) June 8, 2025

وبدوره، أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تدنيس الكنيس. وأكد في تغريدة له عبر منصة “إكس”، أن على الشرطة الإسرائيلية العثور سريعًا على الجناة وتقديمهم للعدالة.