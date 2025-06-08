شاهد: جيش الاحتلال يطلق النار بشكل مباشر على فلسطينيين قرب مركز لتوزيع المساعدات

أظهرت مشاهد متداولة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص بشكل مباشر على فلسطينيين كانوا يتجمعون قرب مركز توزيع مساعدات تابع لشركة أمريكية غرب مدينة رفح، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلًا عن مصادر طبية، بأن 21 مواطنا استشهدوا منذ فجر اليوم الأحد، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى استشهاد 8 أشخاص بقصف لبلدة جباليا في شمال قطاع غزة، وانشال جثتَي شهيدين من تحت الأنقاض في منطقة معن شرق خان يونس.

كما استشهد 5 أشخاص بينهم طفلتان، بقصف بطائرة مسيّرة استهدف خيام نازحين في مواصي خان يونس.

أما في وسط القطاع، فاستشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند ما يعرف بـ”محور نتساريم”.

وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس السبت، أن نموذج توزيع المساعدات الحالي في قطاع غزة غير فعّال، واعتبرته “بمثابة دعوة الناس إلى موتهم”، في ظل استمرار استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 54772 شهيدا، في حين تجاوز عدد الجرحى 125834 مصابا، بحسب أحدث إحصائية رسمية.