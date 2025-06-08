شاهد: عملية نوعية لسرايا القدس شرق جباليا في غزة

أعلنت “سرايا القدس“، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أن مقاتليها نفذوا “عملية نوعية” في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت “سرايا القدس” أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل مفخخ مسبقا في تل الزعتر شرق جباليا شمالي غزة تخلله تفجير عبوات وقذائف جرت هندستها عكسيا في منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، على حد وصف بيان السرايا.

وعلق الناطق باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة، أمس السبت، على خسائر الجيش الإسرائيلي، قائلا في بيان إن “ما تكبده الاحتلال من خسائرَ في خان يونس وجباليا لهو امتدادٌ لسلسلة العمليات النوعية، ونموذجٌ لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان توجد فيه”.

وأضاف في بيان “ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت”.

وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أسابيع تصعيدا ميدانيا عنيفا، في ظل توغل قوات الاحتلال في شمال وجنوب القطاع، حيث تدور مواجهات واشتباكات متواصلة مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تؤكد تكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد.