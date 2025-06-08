شاهد: هروب مذيعة وضيوفها خلال بث مباشر بعد زلزال عنيف في تشيلي

وثقت لقطات تلفزيونية لحظة مغادرة مذيعة وضيوفها الاستوديو على الهواء مباشرة، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات أجزاء من تشيلي، أول أمس.

وأظهر الفيديو، الذي تداوله ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، لحظات الذعر أثناء اهتزاز الاستوديو، مما دفع المذيعة وضيوفها إلى المغادرة.

على الهواء مباشرة.. مذيعة تهرب مع ضيوفها لحظة وقوع زلزال بقوة 6.4 في #تشيلي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/d7pX2iiuvE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2025

وضرب زلزال بقوة 6,4 درجات منطقة أتاكاما في شمال تشيلي الجمعة دون أن يُسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وفقا للسلطات.

وتعد تشيلي من أكثر الدول نشاطا زلزاليا في العالم، حيث تلتقي على أراضيها ثلاث صفائح تكتونية: صفيحة نازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة أنتاركتيكا.

وعام 1960، دمر زلزال بقوة 9,5 درجات مدينة فالديفيا الجنوبية وأودى بحياة 9,500 شخص.

وعام 2010 أودى زلزال بقوة 8,8 درجات أعقبه تسونامي بحياة أكثر من 520 شخصا.