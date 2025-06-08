غزة.. المتحدث باسم الدفاع المدني يرد على ادعاء الاحتلال انتماءه لحماس (فيديو)

قال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل إن “الاحتلال الإسرائيلي لا يزال حتى هذه اللحظة يمارس سياسة التضليل والكذب بحق المواطنين في قطاع غزة ويواصل ارتكاب المجازر في القطاع”.

وأضاف أن الاحتلال بشكل مؤكد “يمارس سياسة الاستهداف والقتل للمواطنين، وهذا هو الواقع وليس من قبيل الخيال”.

وأكد بصل للجزير مباشر اليوم الأحد أن مزاعم الاحتلال عن انتمائه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأنه يتحدث باسمها، “هي ادعاءات باطلة وكاذبة”، مضيفا أنه “يتحدث باسم الشعب الفلسطيني والمكلومين والجرحى في قطاع غزة، وباسم كل إنسان تعرض للأذى في القطاع”.

وأضاف “ما أنقله للعالم هو رسالة إنسانية بحتة، لا علاقة لها بحركة حماس أو أي فصيل سياسي في قطاع غزة“.

منظمة إنسانية خدماتية

وشدد بصل على أنه “يعمل مع منظمة إنسانية خدماتية لا تربطها علاقة بالمنظمات السياسية أو العسكرية التي تعمل في قطاع غزة”.

وخاطب بصل كافة المنظمات الدولية والإنسانية معبرا عن مخاوفه من الادعاءات الإسرائيلية بحقه.

ويتحمل الدفاع المدني في قطاع غزة ضغوطا هائلة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي خلف أكثر من 54 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 124 ألف جريح.