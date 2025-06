شاهد: لحظة إطلاق النار على مرشح رئاسي كولومبي خلال تجمع انتخابي

أصيب عضو مجلس الشيوخ الكولومبي ومرشح المعارضة اليمينية للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ميغيل أوريبي (39 عاما)، بإطلاق نار خلال تجمع انتخابي غربي العاصمة بوغوتا مساء السبت، بحسب ما أعلنته الحكومة الكولومبية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق النار على أوريبي أثناء إلقائه خطابا أمام أنصاره، حيث أصيب في رأسه وفي ركبته، وقد تم توقيف المهاجم الذي اتضح أنه قاصر يبلغ من العمر 15 عاما، وفق ما أفادت به الشرطة.

وفي فيديو متداول يظهر الشخص الذي يُعتقد أنه حاول الاعتداء على ميغيل أوريبي تورباي، إضافة إلى مشاهد من محاولة فريق الحراسة القبض عليه.

وأشارت السلطات إلى أن المهاجم أصيب أثناء الحادثة ويتلقى العلاج حاليا، وأنه عثر في الموقع على مسدس من طراز “غلوك”.

وأسفر الحادث عن إصابة رجل وامرأة كانا بين الحاضرين. ولم تتضح بعد دوافع الهجوم، وقد أعلن وزير الدفاع بيدرو سانشيز مكافأة مالية تصل إلى نحو 725 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن الجهات المسؤولة عن إطلاق النار، مؤكدا أن “الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات ستسخر كل إمكاناتها لكشف ملابسات ما جرى”.

